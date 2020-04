Alors qu’il vient tout juste de publier son nouvel EP How We Go, Arigato Massaï lève le voile sur le clip de “You Boy”. Une nouvelle claque à regarder sur aficia !

Deux artistes, un univers pop-électro avec des synthés efficaces, des invités aux voix fascinantes et une touche ‘Made in France’… Oui la formation d’Arigato Massaï rappelle bel et bien celle de Synapson !

Et pour cause, Raphael Aucler et Victor Belin ont commencé en première partie du binôme. Depuis, il a dévoilé de nombreux morceaux comme “Don’t Let Go” (2016), “Later” (2017) ou plus récemment “Sunrise” et “How We Go”.

Une claque visuelle !

D’ailleurs, ce dernier morceau figure sur le nouvel EP du groupe baptisé How We Go. Un mini-format de six titres où l’on sent une certaine envie d’aller plus loin dans les synthés et l’électro. Arigato Massaï s’affirme davantage et c’est plutôt frais, comme en témoigne “You Boy” en collaboration avec le surprenant YANIS. Une voix à part qui accompagne si bien le clip fraîchement dévoilé, réalisé par Juliette Labrousse & Sonia Guitz.

En premier plan, on retrouve le jeune danseur Mathis Moulins mener sa vie comme bon lui semble. Visiblement mal accepté par la société, comme prisonnier de son train de vie, il décide de se libérer des jugements et des regards des autres. Il se réfugie dans sa chambre et se filme en train de danser, comme s’il voulait nous montrer les méandres de sa terrible vie, devant les yeux adulés de Roman Cieslewicz exposé sur la tapisserie. Pour lui, la danse c’est tout, une sorte d’exutoire pour combattre ses angoisses et ce qu’il lui semble inatteignable… Tout simplement époustouflant !

Découvrez “ You Boy”, le nouveau clip d’Arigato Massaï :