C’est officiel… Il n’y aura pas d’édition 2021 du Festival Art Rock. C’est la seconde année que le festival Breton annule son édition. Explications avec aficia.

Nous avions de l’espoir, juste un peu… Car il faut bien avouer que face à la réalité de la crise mondiale, on commence sérieusement à avoir le même goût dans la bouche que l’année dernière. Ce goût là c’est un goût amer, celui de devoir passer un été supplémentaire sans Festival.

Si aficia a fait le choix de ne pas forcément beaucoup parler de la situation catastrophique des Festivals pour cette nouvelle saison, c’est essentiellement pour ne pas surfer sur l’effet Covid. Ne pas sauter bêtement dans l’effet pervers du clic qu’engendre forcément un article titré ‘COVID’.

Mais voilà, il faut bien faire face à la situation, faire face à la réalité. Il faut surtout montrer aussi notre engagement quotidien : celui de soutenir la musique, les artistes et ceux qui font vivre cette musique. Et parmi ceux qui vous invitent chaque année à vibrer, il y a les Festivals, les petits comme les grands.

Clap de fin pour Art Rock

Hier, nous avons appris que, pour la seconde année consécutive, le Festival Art Rock était dans l’obligation d’annuler son rendez-vous. Un rendez-vous qui devait avoir lieu du 20 au 23 mai à Saint-Brieuc, en Bretagne, dans les Côtes d’Armor. Art Rock ce n’est pas les Vieilles Charrues, certes, mais c’est un rendez-vous incontournable des Festivals en Bretagne.

En effet, chaque année l’association Wild Rose invite le public durant trois jours en plein cœur de la ville de Saint-Brieuc avec, toujours, un programme extrêmement riche entre concerts, expositions, culture, gastronomie… En trois jours c’est plus de 80.000 festivaliers, des centaines d’artistes, des dizaines et des dizaines de concerts et une vie trépidante qui s’installe dans toutes les rues du centre ville de Saint-Brieuc.

Au-delà de cette simple annulation, Art Rock souligne bien le “vide abyssal, à la fois culturel, social, économique et touristique” d’engendre cette annulation. Car Art Rock c’est 200 salariés, 350 artistes et leurs équipes, 260 prestataires et fournisseurs dont plus de 55% sont issus de la toile locale. Art Rock c’est également 600 bénévoles pour faire vivre un rendez-vous culturel, 6 millions d’euros de flux économiques et plus d’1.8 millions d’euros de recettes qui manqueront à l’économie du territoire briochin. De quoi fragiliser encore un peu plus une association qui était déjà en équilibre avant la crise…

Cette décision fait face à un constat simple et alarmant à la fois. Dans un premier temps, celui de la dégradation du contexte sanitaire. La France semble faire face à une troisième vague. Le nombre de cas Covid augmente chaque jour et la situation ressemble de plus en plus à celle du printemps dernier. Ensuite, il est aussi celui de l’incertitude et du flou : un ministère qui semble marcher sur des œufs, qui n’offre aucune perspective, qui impose des consignes intenables pour la bonne tenue des festivals.

Art Rock plus fort que le Covid !

Alors oui, il est triste d’apprendre l’annulation d’un festival. Art Rock n’est pas le seul… C’est la même chose pour La Nuit de l’Erdre, Solidays, le Hellfest, Garorock ou encore Lolapalooza Paris.

Mais Art Rock nous fait toutefois une promesse : celle de ne pas baisser les bras, celle de nous faire vibrer, d’une manière ou d’une autre. Ainsi, le festival et ses équipes nous donnent rendez-vous au mois de septembre pour un festival alternatif : “Nous tenons en effet à vous faire découvrir les artistes avec lesquels nous travaillons depuis un an et espérons pouvoir vous en dire plus très vite”.

On se donne donc rendez-vous à la rentrée avec Art Rock, histoire de faire vivre la musique, d’une manière ou d’une autre. De vibrer, toujours plus fort, et ainsi se retrouver dans le tourbillon vertigineux de la culture, ce bien ESSENTIEL à notre bien être.