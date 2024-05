Les 10 festivals à ne pas rater cet été 2024 !

Comme chaque année, aficia dresse sa liste des festivals à ne pas rater cet été 2024. Regardez et laissez vous tenter !

Depuis 3 ans, la rédaction d’aficia vadrouille à travers la France pour tester de nouveaux festivals et continuer sa fidélité sur certains… et vous partagez notre expérience. Le but, vous dressez la liste des nouveaux festivals et ceux déjà bien installés pour lesquels on adore particulièrement le message, l’ambiance ou la programmation. Si les Jeux Olympiques fragilisent l’organisation de certains festivals avec des changements de dates obligatoires, ces derniers peuvent heureusement compter sur leur public, toujours au rendez-vous. Où que vous soyez en France donc, lisez bien cet article parce qu’on vous a concocté un top 10 plein de pépites !

Quels sont les 10 festivals de cet été ?

Les Déferlantes – 10 au 13 juillet

On l’a testé pour la première fois en 2023 et on a validé ! Cette année, du 10 au 13 juillet, le port Barcarès remet le couvert avec une sélection d’artistes qu’on a déjà hâte de (re)découvrir sur scène : Måneskin, REMA, Mika, Macklemore, Booba, Lost Frequencies… avec en décor la plage et cet énorme bateau implanté face à la scène principale. Un équipage plus que chaud qui a d’ailleurs battu son record l’année passée avec 120.000 personnes… Preuve du succès !

Réservation : https://www.festival-lesdeferlantes.com/billetterie/

Garorock – 27 au 30 juin

Pour les habitants du sud-ouest et plus précédemment à Marmande, Garorock est une valeur sûre pour venir profiter d’un des premiers festivals de la saison avec ses amis. Avec 150.000 personnes présentes l’an passée, le rendez-vous est fixé cette année du 27 au 30 juin prochain. Avec Calvin Harris, Trinix ou encore Mosimann qui fait sa grande apparition dans les festivals cet été, les soirées vont être dansantes. Julien Granel, L’Impératrice ou encore Charlotte Cardin viennent s’ajouter à la longue liste d’artistes présents sur les 4 scènes présentes ! On adore la variété présente.

Réservation : https://www.garorock.com/fr/billetterie

V&B Fest – 23 au 25 août

Direction le nord ouest pour 3 jours de concert du 23 au 25 août. C’est au Château-Gontier sur Mayenne que le V&B Fest dépose à nouveau ses valises pour sa 4ème édition. Et que dire sur la programmation qui est monstrueuse : de Martin Solveig en passant par Slimane, Major Lazer, Phoenix, Santa (qu’on a adoré au Printemps de Bourges) et nos chouchous Colt et Brö. Un festival qui semble laisser de plus en plus de place à la scène émergente et ça, aficia valide.

Réservation : https://vandbfest.fr/billetterie/

CAFÍ FESTIVAL – 1 juin

Beaucoup plus local, le Cafí Festival fait le bonheur de nos journalistes sudistes. Situé à Château-Neuf-De-Gagagne (non loin d’Avignon), ce festival créé par un groupe d’enfant du village met en avant une belle programmation à l’énergie folle et colorée (Bibi Club, S.H.A, Lorkestra…). Un festival à l’échelle humaine pour un prix mini (max 15€), histoire de profiter ensemble et célébrer la découverte musicale.

Réservation : https://www.cafi-festival.com/

F’Estivada – 11 au 13 juillet

À Rodez également il se passe de belles choses ! Avec sa programmation familiale, l’édition de l’année dernière avait été un vrai succès. Environ 10 000 personnes/soir. Cette année, c’est avec Mentissa, Mika, Charlotte Fever, M Pokora, Slimane… que le public a rendez-vous aux Haras de Rodez. Et toujours avec des prix super accessibles alors autant en profiter car c’est bien rare de nos jours !

Réservation : https://billetterie.festik.net/festivada2024/

FESTIVAL TRANSE ATLANTIQUE – 22 au 24 août

Un peu de musique française et de musique canadienne… Si l’on vous dit que vous pouvez retrouver Coeur de Pirate et Nach sur la même soirée ça vous dirait ? Nous on est fan de cette liaison qui fait vivre la diversité musicale et nous offre un voyage culturel à Saintes en Charente-Maritime. La convivialité, le circuit court seront au rendez-vous pour 3 jours de concerts qui s’annonce déjà dans la bonne humeur !

Réservation : https://www.transeatlantique.com/

Cabourg mon Amour – 20 au 22 juin

Cabourg mon Amour à une place singulière dans nos cœurs car aficia est partenaire. On est ravis de cette collaboration puisque la programmation est tout aussi alléchante qu’intéressante et le lieu, sublime ! Imaginez-vous en Normandie sur les plages du Cap Cabourg, les pieds dans le sable, avec un verre de cidre et le phénomène Joseph Kamel qui chante son tube « Celui qui part » devant un coucher de soleil face à la mer ? On envie déjà ceux présents ! On a un papier spécial à ce sujet, rendez-vous ICI

Réservation : https://cabourgmonamour.fr/

Les Eurockéennes de Belfort : 4 au dimanche 7 juillet

Tout aussi incontournable, les Eurockéennes de Belfort font sensation chaque année. Des rendez-vous comme celui-ci à la presqu’île du Malsaucy, un site protégé situé à 7 km de Belfort, c’est exceptionnel ! Il y a quelques semaines on vous faisait gagner des places et vous avez été très nombreux, preuve que ce festival est devenu un rituel annuel. En même temps, impossible de rater David Guetta, SCH, Biglo et Oli, Lenny Kravitz, Yamê, Zaho de Sagazan…

Réservation : https://www.eurockeennes.fr/billetterie/

Pete the Monkey – 11 au 13 juillet

Depuis 2011, Pete The Monkey fait le bonheur des saint aubinois.Situé à Saint-Aubin-sur-Mer en Normandie, le festival se place dans une démarche écologique. Une belle initiative qu’on salue ! Si la programmation n’est pas forcément connue du grand public et international, on retrouve l’excellente Yoa ou encore Voyou.

Réservation : https://petethemonkeyfestival.org/tickets

Brive festival – 11 au 14 juillet

Cette année, la semaine du 8 juillet semble être très prisée par les festivals en France ! Comme le Brive Festival qui fête son 20ème anniversaire. Une édition donc grandiose qui sera saluée par Sting, Grand Corps Malade, notre précieuse Bianca Costa, Gims, Sean Paul et bien d’autres… Brive va vibrer et fait déjà le bonheur des organisateurs, « La billetterie enregistre son plus gros démarrage, puisque 67 % des billets ont déjà été vendus sur les quatre soirées avec 31.000 billets », assurent les organisateurs via la PQR La Montagne. Bravo et Joyeux Anniversaire !

Réservation : https://brivefestival.seetickets.com/content/billetterie