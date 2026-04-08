Les artistes internationaux se font de plus en plus rares en festivals. Où sont -ils cachés cette année ? aficia a mené l’enquête !

Alors que l’été 2026 approche, les festivals français rivalisent pour attirer les plus grands noms de la scène internationale. Alors, où sont les pop-stars, DJs star et rockstar cette année en festival ?

Rock en Seine, Eurockéennes, Vieilles Charrues…

Déferlantes, à Argelès-sur-Mer, s’impose comme un festival incontournable avec une programmation explosive. En tête d’affiche, on retrouvera cette année Armin Van Buuren, Martin Garrix, Afrojack, et Sean Paul côté stars inter, offrant un mélange unique d’électro et d’urbain, avec Niska, Theodora, PLK ou encore Damso et Gims.

À Saint-Cloud, Rock en Seine fait fort avec des têtes d’affiche internationales prestigieuses. On verra sur scène Tyler, The Creator, Lorde, Sombr, Djo, ou encore The Cure, des figures de proue qui attirent des foules immenses. Le tout sur cinq jours !

À Arras, le Main Square Festival met à l’honneur Twenty One Pilots, Katy Perry, et Marshmello, promettant un mélange explosif entre pop mondiale et électro. S’ajoutent Charlotte Cardin, reine des festivals 2026, Asaf Avidan, Renée Rapp.

Les Eurockéennes de Belfort brillent par leur audace. Ils programment des artistes comme Offspring, Trym, The Lumineers, ou encore Ben Harper. Le festival offre un équilibre parfait entre têtes d’affiche et découvertes.

Du côté du We Love Green, on aura droit à du lourd également : The XX, Charlotte Cardin, Addison Rae, Gorillaz ou Hayley Williams. Des artistes rares en festivals, et de façon plus large, en France.

Les Vieilles Charrues sont ravis d’accueillir (eux aussi) Katy Perry, tête d’affiche de la première soirée. Seuls Interpol et Tomora complètent la prog inter.

Si vous souhaitez de la star électro, il faudra vous rendre aux Plages électroniques à Cannes. Là, il n’y a pas de doute, la crème de la crème est au rendez-vous : Martin Garrix, Marshmello, Salvatore Ganacci, Amelie Lens ou encore BUNT., Et un dernier pour la route, notre plus international des Français : DJ Snake !

Impressionnant ! Le Festival de Nîmes se dote d’un nombre incalculables de concert que vous ne pourrez voir qu’une fois dans votre vie. C’est le cas des Black Eyed Peas, Neil Young, Jamiroquai, Lenny Kravitz, Sting, Lorde, Katy Perry, The Cure… et on en passe ! Malheureusement, c’est seulement un artiste par soir de juin à juillet.

Comment ne pas citer le festival Garorock ? Cette année, on y retrouvera entre autres : Kaytranada, Tom Odell, Major Lazer, Sofi Tukker, ou encore l’inébranlable Timmy Trumpet

Enfin, le Festival Beauregard peut être fier d’inviter Trym, Macklemore, Charlotte Cardin, Pixies, PULP, Armin Van Buuren ou encore Girls in Hawaii. Pas mal quand même !

Qui, de ces festivals, imposera la tendance cet été ? Une chose est sûre, ces festivals ont fait beaucoup parlé d’eux pour leur programmation XXL. Il en existe peu désormais, faute de budgets…