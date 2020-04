“The Best” : Awolnation invite Alice Merton sur une version décapante !

Awolnation tient peut-être en ses mains un nouveau tube et compte bien l’imposer avec cette nouvelle version de “The Best” en compagnie d’Alice Merton. À découvrir sur aficia !

Que de chemin parcouru pour Awolnation depuis la sortie du titre “SAIL” en 2011 (350 millions de vues sur YouTube) et qui servira ensuite de bande sonore à la chaîne Bein Sport. Grâce à ce titre culte qui dénote dans sa discographie, le groupe originaire de Los Angeles a publié trois albums. Un quatrième s’apprête à voir le jour…

Une nouvelle version encore ‘meilleure’ !

La bande d’Aaron Bruno vient d’offrir un beau cadeau à ses fans. Lui qui avait dévoilé une première mouture de son titre “The Best” en novembre dernier, décide de donner à son titre une toute autre saveur en invitant la chanteuse germano-britannique Alice Merton.

Non seulement il s’agit d’une version nettement plus pêchue et ultra dynamique, mais un nouveau clip est également proposé. Un nouveau clip qui, semble-t-il, a été enregistré durant la période de confinement puisque Alice Merton et le groupe se retrouvent chacun de leur côté. Un morceau assez dingue qui sera extrait de l’album Angel Miners & The Lightning Riders attendu dans les bacs le 24 avril prochain.

Découvrez “The Best” d’Awolnation avec Alice Merton :