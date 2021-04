Bakel t’offre un dose de confiance avec “Personne ne te regarde” !

Impossible de passer à côté de Bakel avec son nouveau titre “Personne ne te regarde”. L’artiste attise toute l’attention et c’est à découvrir sur aficia.

Bakel nous dévoile en ce début des beaux jours “Personne ne te regarde”, un titre où la voix douce et réconfortante de l’artiste se met au service de sujets actuels. Ici, les mots sont justes, véridiques, mais ne tombent pas dans la vulgarité pour autant. Bakel parle de cette société trop souvent, voire constamment, centrée sur elle-même.

Dans le clip qui accompagne la chanson, nous sommes conviés à ces fameux repas où “personne ne te regarde”. Une position de retrait qui gène, effraie et mène à de multiples réflexions… Mais pas d‘inquiétude, Bakel a les mots et la mélodie, entre électro et variété française, pour te procurer une belle dose de confiance et d’amour !

Découvrez “Personne ne te regarde” de Bakel :