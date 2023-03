On a craqué sur Berre et son tube “Thrill Of It All”

Et s’il était le prochain phénomène belge ? Berre a tout, on dit bien TOUT pour vous séduire avec son dernier single “Thrill Of It All” à découvrir sur aficia.

C’est avec des reprises sur les réseaux sociaux que Berre (de son vrai prénom) a tapé dans l’œil des internautes. À seulement 22 ans, ce petit génie d’origine Bruxelloise est en train de suivre les pas de ses aînés Stromae, Pierre de Maere et Mentissa. Ces deux derniers étaient d’ailleurs nominés à ses côtés aux NRJ Music Awards 2022 en Belgique. Si cette année-là a été une riche année pour lui avec les succès de “Say My Name” et “Better Off Alone”, 2023 démarre elle aussi sur les chapeaux de roues.

Vers un succès français avec “Thrill of it All” ?

Aujourd’hui, ses titres culminent toujours au sommet des charts belges. Il n’y a aucun doute que le succès pourrait rapidement dépasser les frontières et arriver en France. D’autant que Berre vient de sortir un nouveau morceau, toujours aussi fort et plus entraînant ! Il présente “Thrill of it All” un morceau parlant d’amour : “C’est une chanson sur le fait que vous soyez tombés amoureux de la mauvaise personne. Tous les signes étaient déjà là, mais ce n’est que maintenant que vous voyez tous les ‘signaux d’alarme’ dans cette relation. Malgré que vous ayez tout donné, vous vous reprochez encore de ne pas vous en être rendus compte plus tôt”.

Avec Berre, les choses complexes deviennent nettement plus simples, rappelant un certain James Arthur. Rien d’étonnant quand on sait que le jeune homme s’est entouré des équipes de Lewis Capaldi ou encore Calum Scott… On lui souhaite un aussi beau parcours !

Découvrez “Thrill of it All”, le dernier single de Berre :