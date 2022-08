Britney Spears n’a pas dit son dernier mot. Après une longue affaire de tutelle qui a remué les États-Unis, la chanteuse s’est remise à la musique. Son retour est imminent. aficia vous en parle.

Ces dernières années, nous ne parlions plus que de ses problèmes juridiques. Si elle semble tout doucement être passée à autre chose, Britney Spears peut enfin se remettre à faire de la musique. Il faut dire qu’on attend son nouvel album depuis 2019, la même époque que pour sa résidence à Las Vegas : “Domination”. Mais souvenez-vous, tout a été annulé, car elle a été internée de force après s’être rebellée contre père et son équipe.

Britney Spears est libre !

Aujourd’hui, son équipe rapporte d’ailleurs qu’elle “est en train de planifier son retour, un retour marquant et triomphant. Elle souhaite montrer à la terre entière de quoi elle est capable SEULE, sans son père et son équipe. Elle développe, construit un style nouveau, qui lui convient à elle seule”. On s‘attend alors à quelque chose de novateur, de transcendant. Même si “Britney Spears est toujours traumatisée, après tant d’années exploitées”, elle semble être “déterminée” et se sent prête à écrire sur “ses traumatismes et son vécu comme seule elle sait le faire”.

Un single imminent

Un nouveau single s’apprête à voir le jour, à priori intitulé “Tiny Dancer”, une reprise d’Elton John avec Elton John ! Ce dernier a récemment fait l’actualité aux côtés de Dua Lipa. La date de sortie devrait très vite être dévoilée tout comme un nouvel album qui s’annonce épique. Paris Hilton en personne a pu écouter ce nouveau single, le qualifiant “d’iconique, il est incroyable”. On a hâte !

Découvrez l’une de ses dernières sorties (2021) avec Backstreet Boys :