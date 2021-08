Alors qu’il s’apprête à faire sa tournée d’adieu qui l’amènera jusqu’en 2023 sur les scène du monde entier, Elton John vient de dévoiler un titre inédit remixé par PNAU : “Cold Heart”. Une chouette collaboration avec la reine de la pop actuelle : Dua Lipa.

Inédit, pas tout à fait, puisqu’il sample quatre de ses propres tubes (« Sacrifice », « Rocket Man », « Kiss The Bride » et « Where’s The Shoorah ? »). Dans le clip, Sir Elton John et Dua Lipa nous font littéralement voyager !