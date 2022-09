Ça groove…. avec Maxime Elliot, Marine, MeUs et Alvin Chris ! 

Pour vous, on vous donne une sélection d’artistes issus de notre sélection Groover qui a retenu toute notre attention ! Attention, ça groove…

Cela fait déjà quelque temps qu’aficia repèrent ses futures pépites via la plateforme Groover. Véritable tremplin pour les artistes en recherche de visibilité, nous sommes heureux de pouvoir prolonger cette collaboration en proposant ce format “Ça Groove”.

Au menu, on vous sélectionne des artistes qui ont retenu notre attention !

Ça groove avec…

Maxime Elliot – All Alone

Maxime Elliot fait partie de ces voix qui nous marquent dès les premières secondes. Avec une production orchestrale, il nous emmène dans son univers pop groovy. Il explique dans son communiqué de presse qu’ “All Alone est un voyage vers le premier amour”. Un titre résolument fait pour découvrir l’artiste en LIVE.

Un conseil, soyez prêt à sortir vos meilleurs déhanchés !

Marine – Caméléone

Un autre registre, une autre allure et pourtant le coup de cœur a été immédiat avec Marine. D’apparence insouciante, la jeune artiste cache en vérité beaucoup de vérité dans ses paroles. Avec son titre “Caméléone”, l’artiste invite à s’interroger sur les multiples facettes qui façonnent notre image. Dans un phrasé qui se veut pop, elle mène la danse sur un beat régulier qui se montre efficace et entraînant.

En une phrase : N’essayons plus de satisfaire les envies des autres parce que finalement, plaire à tout le monde, c’est plaire à n’importe qui !

MeUs – Dumb as Fuck

C’est notre coup de cœur électro de ces derniers mois. Découvert via Groover, MeUs nous fait planer, rêver grâce à une musique house. À la fois léger et sérieux dans sa production, l’artiste joue des thèmes et des messages de la société. Pour ce titre “Dumb As Fuck”, il évoque la facilité que l’on peut avoir à se mentir devant le miroir. Une écoute suffit pour succomber à son style et découvrir sa très (grande) discographie.

Alvin Chris – Bois de l’eau

On ralentit le rythme pour cette fin de sélection avec notre dernière découverte qui nous rappelle de nous hydrater en toutes circonstances. Alvin Chris explose le compteur des rythmes chaloupés avec son titre “Bois de l’eau”. Le rythme dansant et envoûtant de la chanson vous fera sentir libre et risque bien de vous donner chaud… “Une ode au présent pour un futur plus doux… et surtout bien hydraté » comme il aime le préciser !