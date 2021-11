Jim Bauer, Camille Lellouche et Vanina : nos 3 pépites de la semaine !

Ils ont tous un point commun, ils viennent de dévoiler un nouveau single ! aficia vous propose de découvrir les 3 pépites de la semaine !

Dans notre radar cette semaine, trois artistes, trois empreintes musicales fortes qui dévoilent un nouveau clip.

Jim Bauer

On commence avec Jim Bauer, mis en lumière lors la dernière saison de ‘The Voice’. Ce performeur dévoile son titre “Crossroads”, où il appelle littéralement à l’aide : “Je suis un homme au carrefour / Je n’ai pas de plan / S’il vous plaît, sauvez mon âme”, chante-t-il. C’est fort, et c’est du Jim Bauer !

Camille Lellouche

Véritable interprète, Camille Lellouche enchaîne avec un nouveau single baptisé “T’es où”. Au bord des larmes, l’artiste cherche l’homme de sa vie avec émotion, avec un simple orchestre, sans électronique ni paillettes, donnant une véritable dimension au morceau. Et bonne nouvelle, Camille Lellouche annonce son premier album pour le 26 novembre.

Vanina

On termine cette petite sélection avec Vanina. L’ancienne Star Académicienne (2012), depuis choriste pour Amel Bent et de passage dans ‘The Voice’ 9, vient de publier une vidéo illustrant son single “Jusqu’à demain”. Sensuelle et élégante, Vanina perce l’écran ! Derrière ce morceau, une certaine nostalgie quand on voit des noms comme Daniel Loeillot (photo) et Mathieu Edouard (composition), eux aussi anciens star académiciens.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir trois autres pépites !