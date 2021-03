‘The Voice’ est le support idéal pour découvrir de nouveaux talents et les mettre en lumière. Un peu comme aficia ! La preuve avec OTTA, LIGHTeR, Alexis Roussiaux ou encore Jim Bauer. Quatre artiste qui passe cette année l’étape ‘The Voice’ et que nous avions déjà eu l’occasion de mettre en avant.

Pour beaucoup ‘The Voice‘ est l’occasion d’entrer dans la lumière, de se faire remarquer par le public mais également par les professionnels de l’industrie musicale. Pour d’autres c’est une manière de confirmer une aventure, un choix de vie… Certains artistes affichent déjà des milliers de streams au compteur, sont déjà signés, ont déjà publiés des projets…

‘The Voice’ est alors une opportunité, un catalyseur, une rampe d’accès à une exposition médiatique qui a la capacité de toucher des millions de téléspectateurs.

Curieux de connaître le cheminement, les choix qui s’imposent aux artistes pour se lancer dans l’aventure ‘The Voice’, nous avons retrouvé quatre talents qui tentent cette année le célèbre télé crochet de la première chaîne d’Europe : TF1. Pourquoi avoir fait ce choix, surtout quand l’artiste a déjà eu l’occasion d’exposer son talent d’une manière ou d’une autre.

OTTA…

C’était peut-être votre coup de cœur de la dernière soirée des auditions à l’aveugle. Cela l’était pour nous en tout cas ! En sublimant “Bruises” de Lewis Capaldi, OTTA, que nous découvrions l’année dernière aux côtés de LUDE sur le projet LXO (son interview pour aficia), a marqué des points !

Nous étions surpris de le découvrir dans l’aventure ‘The Voice’ et nous avons donc demandé à l’artiste pourquoi il avait fait le choix de rejoindre cette aventure :

Je me suis senti prêt à enfin passer ce cap et qu’après toutes ces années à écrire et produire pour d’autres artistes j’avais aussi envie de m’occuper de mon projet et de me dévoiler seul. OTTA

Avec cette aventure ‘The Voice, OTTA cherche également “de la visibilité et des ouvertures… Mais c’est surtout pour trouver mon public et pour l’expérience ‘The Voice’ en ses temps difficiles”. C’est sans oublier le fait de pouvoir “chanter sur une scène dans ces belles conditions”.

Si OTTA est sur le plateau de ‘The Voice’, son actualité parallèle est bien chargée également. Sa carrière solo est marquée par le titre “Cold Hearted” qu’il partage avec le niçois Thoj : “Nous allons faire un clip bientôt dans le sud !”.

Il n’en oublie pas pour autant son projet pop-électro LXO en compagnie de Lude et il nous confie qu’il “travaille toujours aussi en tant que songwriter producer sur des projets avec mon acolyte j.MaSS”. Un artiste à l’actualité dense et à suivre absolument…

Alexis Roussiaux…

Alexis Roussiaux (son interview pour aficia) est une perle rare. Originaire de Metz, ce jeune auteur, compositeur et interprète de 23 ans a déjà publié un EP de sept titres pas plus tard que l’année dernière.

Sur le plateau de ‘The Voice, Alexis Roussiaux a fait retourné les quatre fauteuils en interprétant magistralement “Goodbye Marilou” de Michel Polnareff.

La curiosité d’aficia étant plus grand que le Mont Everest, nous avons voulu savoir pourquoi Alexis Roussiaux, alors qu’il semble déjà avoir un chemin tout tracé, a fait le choix de participer à ‘The Voice’ cette année… Il nous répond :

Mon année 2020 a été marquée, comme pour la majorité des artistes, par l’annulation de toutes mes dates de concert… Alors lorsque TF1 m’a proposé de participer à la saison 10 de ‘The Voice’, je me suis dit que c’était l’opportunité de jouer sur une belle scène et le bon moment pour m’exposer sur une grande chaîne nationale. Je me sentais prêt à participer à cette grande aventure. Alexis Roussiaux

Celui qui rêve de se “faire connaître auprès du public” a une actualité bien chargée. Vous pouvez suivre Alexis Roussiaux sur ses réseaux sociaux où il vient de sortir un live session là où il a retrouvé “les sensations de la scène le temps d’une journée en attendant de retrouver la scène et le public”.

Son actualité c’est également le single « Rêver haut”, “une chanson optimiste qui pousse à croire en ses rêves et à voir le meilleur même dans les situations les plus compliquées”. Vous le retrouverez également à l’Alhambra (Paris) le 25 mai prochain. Et restez attentifs, la suite arrive !

Jim Bauer…

Bauer, comme un certain Axel. Oui, c’est bien lui, son fils ! Du haut de ses 28 ans, Jim Bauer a déjà un très beau bagage. Auteur, compositeur, interprète, Jim Bauer a déjà collaboré auprès de Florent Pagny, Slimane ou encore Barbara Pravi…

Sur le plateau de ‘The Voice’, Jim Baeur a eu l’occasion de capter l’attention du public et du jury avec sa reprise du titre “It’s a Man’s Man’s World” de James Brown lors des auditions à l’aveugle.

L’aventure ‘The Voice’ semble être pour Jim Bauer l’occasion parfaite de se présenter au grand public. Il s’en explique auprès de nous :

J’ai fait The Voice car je sentais que cette année que c’était le bon moment. J’ai fais un beau parcours jusque là, je sentais que ça stagnait avec la COVID. J’avais besoin de provoquer un peu de séisme dans ma vie et soudainement un matin je me suis réveillé avec pleins d’idées de ce que je pourrais faire comme prestation, je me suis dit que c’était un signe et je me suis lancé. Jim Bauer

Ce showman, féru de scène, compte se présenter durant l’aventure ‘The Voice’ “de la manière la plus fidèle aux gens” et espère “profiter de cette émission pour vivre les moments les plus incroyables possible”. Pour conclure, il espère “vivre des choses qu’on ne vit que très rarement comme musicien et proposer au public des choses que je ne pourrais donner que dans cette émission”.

Vous aurez l’occasion de retrouver Jim Bauer dès ce samedi 27 mars dans les Battles de ‘The Voice’. Mais d’ici là, vous pouvez toujours découvrir sa belle discographie et voir les vidéos qu’il poste régulièrement sur ses réseaux sociaux. Et attention : “vous qui me suivez, vous me connaissez un peu, je prévois toujours quelques coups d’avance !” Suspens donc !

LIGHTeR…

On termine avec Matthieu Briquet aka, LIGHTeR (notre interview sur aficia) un des talents de cette dixième édition de ‘The Voice’, qui, hélas, n’a pas été retenu pour la suite de l’aventure.

Nous sommes tombés sous le charme de cet univers à part lorsqu’il revisitait pour la première fois “Le chant des sirènes” de Frero Delavega, puis en dévoilant ensuite le single ‘Juste avant les vagues‘.

Artiste indépendant LIGHTeR souffre cruellement d’un manque de visibilité dans une industrie musicale qui propose toujours plus d’artistes et dans une presse musicale qui offre de moins en moins de visibilité aux talents émergeant, préférant bien souvent miser sur ceux qui affichent déjà des millions de streams et des communautés sociales bien gonflées. C’est justement ce manque de visibilité qui l’aura poussé à se présenter cette année à ‘The Voice’ mais également ses doutes face à ses propres capacités comme il nous l’explique :

L’émission fête ses 10 ans cette année et ça fait 10 ans que l’équipe de casteurs conduite par Bruno Berberes me propose de participer à l’émission. J’ai toujours été touché de cette attention à mon égard mais j’ai toujours décliné l’invitation estimant que mon niveau vocal n’était pas à la hauteur des candidats que j’avais plaisir à découvrir dans ce programme. LIGHTeR

LIGHTeR a fait le choix de pousser les porte de cette édition de ‘The Voice’ car il estime avoir trouvé son univers : “Si j’ai accepté cette année c’est que j’avais autre chose à défendre et à présenter. Mes dix ans de musique m’ont permis de trouver un son et un univers qui m’ont fait me sentir prêt pour mettre en lumière, et devant le plus grand nombre, mon projet sous le nom de LIGHTeR porté par mon ‘ELECTROMÉLANCOLIE’ qui mêle l’énergie de la musique électronique à la mélancolie des textes”.

S’il espère avoir retenu l’attention d’un label, LIGHTeR continuera de distiller sa musique comme il l’a toujours fait. Il vient d’ailleurs de sortir son troisième single “Les Landes” “dont le clip sera disponible à la fin du mois” et qui promet de belles émotions en y apportant la magie du 7ème art. Sans oublier, la sortie de l’EP Electromélancolie et de la scène “en fonction des conditions sanitaires pour défendre cet opus”.