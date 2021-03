Cassia envoie un message de force avec “Gotta Get Through Till Monday”

Extrait de leur EP Magnifier qui paraîtra cet été, Cassia nous dévoile le puissant morceau “Gotta Get Through Till Monday”. C’est à découvrir sur aficia.

Basé à Berlin, Cassia est un groupe composé de Rob Ellis, Lou Cotterill et Jake Leff. Trois profils qui se sont unis depuis trois ans pour produire une musique qui fait du bien au moral et aux oreilles.

Avec leur nouveau titre “Gotta Get Through Till Monday”, Cassia harmonise sa voix sur une production légère et acoustique. Une authenticité dans laquelle il donne les armes nécessaires pour reconquérir l’estime de soi, sa confiance et enfin prendre conscience de sa valeur malgré les périodes sombres qui peuvent nous entraver.

Un morceau qui, de part son côté fédérateur, nous donne également envie d’explorer de nouveaux horizons ! À rappeler que le premier EP de Cassia, Magnifier sortira durant l’été 2021.

Découvrez “Gotta Get Through Till Monday” de Cassia :