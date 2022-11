Clean Bandit signe une nouvelle collaboration réussie avec Elley Duhé pour clore le mois d’octobre en beauté. Le nouveau titre “Don’t Leave me Lonely” nous fait plonger dans une balade enivrante teintée de touches électro. Découvrez-le avec aficia.

C’est un véritable retour en force pour Clean Bandit. Né au sein de l’université de Cambridge, le groupe qui suivait une formation de musique classique a su se démarquer en ajoutant des sonorités électro, à l’origine de son succès. Il a été propulsé sur le devant de la scène avec son titre “Rather Be”. C’est alors qu’il accumule les streams autant que les prestigieuses collaborations (Ellie Goulding, Rita Ora, Sean Paul…).

La chanteuse du tube “Middle of the Night”

Une fois encore, le groupe frappe fort avec Elley Duhé. En effet, la chanteuse qui a commencé en chantant dans les petits cafés de la ville, fait partie de ceux que la plateforme TikTok a révélé : son titre “Middle of the Night” a été streamé plus de 361 millions de fois sur Spotify et repris sur plus de 180 000 vidéos.

Une première collaboration séduisante, où la chanteuse originaire d’Alabama dédie sa voix mélodieuse à une déclaration d’amour. Un amour inconditionnel, à en perdre la raison, qui contraste avec la douceur de sa voix. Sur une vibe électro, l’ambiance reste assez entraînante, avec les basses toujours présentes. Le tempo monte petit à petit, pour arriver à un refrain qui réussit à mêler intensité et simplicité. Un accord parfait pour accompagner des paroles criantes d’intensité.

I can paint over the scars, take an arrow to the heart […], just don’t leave me lonely again -Je peux peindre par-dessus mes cicatrices, prendre une flèche dans le coeur […], mais ne me laisse pas seule Clean Bandit & Elley Duhé.

Quant au clip, il est lui aussi enivrant, hypnotisant avec un seul plan tout au long des 3 minutes du son. On traverse des rochers, des ponts, puis on tourne, on se retrouve à l’envers… On se retrouve pris dans un mouvement plaisant, on a du mal à s’arrêter. Comme une balade, on accepte volontiers de s’y perdre, on ferme les yeux et on se laisse porter.

Découvrez “Don’t Leave me Lonely” de Clean Bandit et Elley Duhé :