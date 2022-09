Clip “Queen” : Baptiste Sans se transforme en reine de la nuit 

Jeune artiste indépendant, Baptiste Sans met les moyens pour se faire entendre et propose aujourd’hui un nouveau clip, premier épisode d’un triptyque à découvrir sur aficia…

Baptiste Sans est un jeune auteur-compositeur-interprète et producteur indépendant bordelais. Artiste très complet et autodidacte, c’est seul qu’il s’est mis au piano et à la guitare. Il est très vite bercé par la musique d’hier et d’aujourd’hui. Il a autoproduit son premier album baptisé N.u.es en septembre 2021. Un disque introspectif et très personnel notamment promu par les singles “Je me lasse” et “Quand je tombe”.

Pour prolonger cette première expérience, Baptiste Sans a envie de mettre le poing sur la table. A travers sa musique, il souhaite faire tomber le masque et se libérer de ses apparats. Il le propose cette fois-ci avec un concept original. Chaque clip formant ensemble un triptyque sortira sur YouTube tous les mercredis à 18h.

Baptiste Sans vous présente son concept de triptyque en exclu pour aficia :

Aujourd’hui, coup d’œil sur l’un des titres les plus forts de sa discographie : “Queen”. Ce clip réalisé par Loïc Labaste a été tourné dans le sublime cabaret du Mirage à Mézos. Il se glisse dans la peau d’une drag queen, d’une véritable reine de la nuit qui nous illumine comme une boule à facettes.

Nous vous donnons rendez-vous mercredi 14 septembre pour découvrir le clip “Si tu savais” et le mercredi suivant pour le clip “Au juste milieu”.

Découvrez le clip de “Queen” de Baptiste Sans :

Valentin Malfroy