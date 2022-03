Conan Gray sort les guitares sur “Jigsaw”

Conan Gray entame sa mue sur un nouveau morceau rutilant nommé “Jigsaw”, à découvrir sur aficia.

Conan Gray n’est pas encore connu du grand public en France mais bénéficie d’une belle aura à l’étranger, en particulier dans les pays anglosaxons. Tout a démarré pour lui en 2018 avec un premier titre. Mais c’est en 2020 que le succès pointe, avec son très bon premier album Kid Krow. Cet opus renferme quelques pépites qui ont longtemps squatté les titres les plus écoutés sur Spotify ; citons par exemple la ballade “Heather” ou encore l’hymne pop “Maniac”. Ne s’infligeant pas des barrières, l’artiste irlando-japonais, qui cultive un look androgyne, est à l’aise dans tous les styles.

Un nouvel album dans les tuyaux

Conan Gray a donc continué sur sa lancée en collaborant avec Lauv sur “Fake” et en sortant quelques titres l’an dernier. Il a annoncé qu’un deuxième album était dans les tuyaux pour 2022, déjà défendu notamment par la pépite pop “Telepath” sortie fin 2021. Désormais, il jette son dévolu sur “Jigsaw”, un titre encore une fois différent de ce qu’il a pu proposé jusqu’à présent.

En effet, “Jigsaw” sort les grosses guitares, surfant un peu sur la tendance rock qui a émergé ces derniers mois, avec les succès d’Olivia Rodrigo, Gayle ou encore Machine Gun Kelly. Le titre démarre sur une ballade très hollywoodienne pour s’emballer sur le refrain rock et très puissant. Toujours aussi à l’aise vocalement, surtout sur les graves, l’efficacité du morceau en devient déconcertante et presque insolente. Le morceau parle du fait que se changer physiquement et dans le comportement pour plaire à la personne aimée, au risque de ne plus se reconnaître, ne fonctionne pas. Mieux vaut donc rester soi même plutôt que de se perdre.

Découvrez “Jigsaw” de Conan Gray :

Conan Gray sera de passage à l’Olympia à Paris le 24 mai afin de défendre son premier album et présenté les premiers titres qui composent le second, à paraître courant de l’année.