Daft Punk : la fin du duo mythique avec “Épilogue”

Clap de fin pour le duo Daft Punk qui annonce la fin de son aventure musicale avec une vidéo “Epilogue”.

28 ans… 28 ans que Daft Punk est dans le paysage musical mondial ! De 1993 à 2021, le célèbre duo électro Made In France aura très largement marqué les esprits, en commençant par l’album Random Acces Memories en 2013.

Toutefois, le duo formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuek de Homem-Christo annonce aujourd’hui la terrible nouvelle : l’histoire doit prendre fin.

Ils accompagnent cette annonce, confirmée par leur attachée de presse Kathryn Frazier au site Pitchfork, d’une longue vidéo portant le nom de “Epilogue”. On y découvre les artistes masqués qui se séparent petit à petit sous un soleil de plomb.

Une lueur d’espoir plane toutefois. En effet, si la vidéo est très silencieuse, les derniers instants laissent résonner des notes… Même s’il ne reste qu’un compère !

Après quatre albums et des tubes comme “Around the World”, “Da Funk” ou encore “One More Time” et “Get Lucky”, Daft Punk tire une très belle révérence, même si l’aventure musicale sur des routes différentes semble possible. À suivre !