Dajak : Son titre, son film, “HoodieBlack”

Après presque un an de silence vidéo, Dajak, le rappeur parisien est de retour avec un nouveau clip, “HoodieBlack”. Plus qu’un titre, c’est un film que nous livre l’artiste. Une expérience émouvante qu’aficia tenait à vous partager…

Flow lancinant, amours nébuleux, et décors phosphoreux. Voilà dix jours que le titre “HoodieBlack” de Dajak danse sous nos yeux et gravite dans nos tympans. Le long de ses 8:45, le morceau nous emmène au plus près d’une relation intense, à mi-chemin entre le rêve et le désordre, entre l’anxiogène et le libérateur.

Réalisé par Maxime Ellies, produit par Obvious, nous sommes sans aucune hésitation, face à un de nos clips coup de cœur de l’année 2021. Séquences finement construites, à la poésie évidente, le travail réalisé est impressionnant de minutie. Tant de choses sont à relever dans ce qui s’apparente presque à un court-métrage. La variété des plans, l’opposition des éléments, eau contre feu, le calfeutré face à l’immensité. Le choix des couleurs, la durée des scènes… Pour un artiste indépendant, Dajak relève le défi du clip haut la main, et a su s’entourer de talents pour confirmer sa direction artistique unique.

©RafaelleLorgeril ©RafaelleLorgeril ©LucasCampigli

Superbes interprétations

Côté interprétation, le Parisien s’en sort magnifiquement, et incarne avec justesse un esprit torturé. Le tout, bien évidemment auréolé d’un texte murmuré, d’une guitare amoureuse, qui ne semblent que confirmer le satané dicton “c’était trop beau pour être vrai”. Enfin, même si le son n’est pas officiellement en featuring, on ne peut que saluer le travail de voix off de la part de Pénélope Martin. La chaleur de cette dernière, envoûte nos tympans et ne rend que plus immersive l’expérience sépia menée aux côtés de ces amants maudits.

J’sais plus vraiment où je vais,

C’est soit je taille ou bien je crève

Bientôt j’aurai tout le ciel

Celui qu’on voit pour de vrai,

Celui qui nous promet qu’à la fin tout ira bien Dajak, « HoodieBlack”

En bref, une réalisation superbe, un single maîtrisé, un rendu qu’on ne peut que vous recommander. On ne cessera de le dire, mais Dajak est définitivement un artiste polyvalent à suivre de très près…

Découvrez “HOODIEBLACK”, le nouveau clip de Dajak :