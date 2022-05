Demi Portion dévoile son nouvel album à travers le clip de “Légendaire”

De retour avec un album tout frais, Demi Portion a également sorti le clip de “Légendaire”. Une mise en bouche à savourer avec aficia.

Il faut revenir en 2020 pour retrouver les derniers projets de Demi Portion. D’abord en janvier, avec l’album La bonne école, doté de belles collabs (Bigflo et Oli, Grand Corps Malade, Scylla, Davodka…). Et puis le rappeur originaire de Sète a profité du confinement pour sortir en mai 1990, un EP oxygénant de 9 titres.

Et c’est Mots Croisés qui débarque ce 6 mai, un nouveau projet qui s’était déjà dévoilé avec les titres “VHS” et “Petit prince”. Traçant sa route avec cette plume sincère et habile, Demi Portion excelle également dans ce côté authentique du rap, de l’instru aux images, en passant par son flow : le clip “Légendaire” en est une nouvelle fois le parfait exemple.

Découvrez “Légendaire”, le clip de Demi Portion :