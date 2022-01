Denzel Curry s’offre un retour authentique avec le clip de “Walkin”

Avec un album prévu pour l’année 2022, Denzel Curry semble vouloir revenir fort sur la scène rap. Son clip “Walkin” est à découvrir sur aficia.

En mai 2019, Denzel Curry sortait ZUU, un quatrième album studio porté par des titres explosifs à la “SPEEDBOAT”. Si les informations sont encore minces, le rappeur né en Floride sortira prochainement Melt my eyez, See your future, un nouvel opus. Pour l’illustrer, il débarque avec “Walkin”, un nouveau morceau à l’approche authentique et relativement posée. Pendant plus de 4 minutes, Denzel développe son flow et ses mots autour d’un véritable univers visuel captivant…

Découvrez “Walkin”, le clip de Denzel Curry :