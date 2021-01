Desmond Myers livre le clip de “Real Man”

Desmond Myers laisse place à sa masculinité dans le clip de “Real Man”. C’est à voir sur aficia.

Desmond Myers avait eu l’occasion de nous séduire avec des titres comme “Playing with Fire” et “Chinatown”. Des titres que nous avions mis en avant dans nos playlists thématiques Radar et New Music Friday.

Cette fois l’opération séduction passe aussi bien par le titre en lui-même que par l’image, l’artiste nous proposant un clip soigné, visuellement irréprochable et totalement captivant.

En effet, Desmond Myers vient d’offrir au public “Real Man”, véritable questionnement sur la place de l’homme dans notre société moderne et questionnement profond sur la masculinité. L’artiste s’en explique d’ailleurs très bien : “J’ai écrit ‘Real Man’ parce que je voudrais que les choses changent à l’égard des rapports homme/femme, surtout quand on voit les horribles statistiques sur les violences conjugales. Je trouve que les artistes féminines en parlent énormément dans leurs œuvres et qu’il serait temps de commencer un dialogue sur la masculinité qui serait aussi mené par des hommes… pour agir ensemble”.

Et cette quête d’identité s’expose donc sur l’écran en montrant Desmond Myers dansant avec Courtney Walker, danseuse étoile du ballet de Géorgie. Ici c’est les corps qui expriment cette frontière, ce flou entre l’un est l’autre. Les barrières semble minces, parfois invisibles entre l’Homme et la Femme.

C’est beau visuellement, c’est séduisant musicalement. Avec ce clip réalisé par David Nobles, Desmond Myers nous donne un peu plus envie de découvrir l’univers de son futur opus qui s’annonce captivant !

Découvrez “Real Man”, le nouveau clip de Desmond Myers :