Dieson Samba revisite un immense classique du zouk sur « Addict »

Après le succès fou de son titre « Mon bébé » sur la plateforme TikTok, Dieson Samba revient en force avec un clip vintage de son nouveau single « Addict » aux influences zouk, à découvrir sur aficia !

Dieson Samba est l’artiste de deux univers. D’un côté l’esprit urbain qu’il cultive depuis sa jeunesse à travers des influences comme Tupac, Biggie ou encore Rohff et Booba. Puis, un univers plutôt R&B / afro, issu de ses origines congolaises et centrafricaines. De ses influences en découle un cocktail musical à la saveur exotique et mélodique, porté par une voix des plus mielleuses.

Son plus grand succès demeure son single « Mon bébé » qui cumule 2 500 000 streams, 60 000 Shazam et surtout 125 600 vidéos sur TikTok. Dans la lignée de cette réussite, la première partie de Niro à l’Olympia dévoile « Addict », son premier single de l’année. L’objectif de Dieson Samba est assumé : enchaîner hits sur hits.

Composé par RMK#31# et Sam Heaven (Keblack, S.pri Noir, Ronisia), le morceau zouk « Addict » propose un avant-goût de l’ambiance estivale post-Covid qui nous attend. Accompagné par un clip nostalgique et R&B des années 2000. Une influence que l’on retrouve dans la scénographie, la danse mais aussi les vêtements. Le nouveau morceau de Dieson Samba est une véritable déclaration d’amour sensuelle.

Inspiré par une légende du zouk

Pour les amateurs de zouk, le sample de ce nouveau morceau ne vous fera aucun doute : il s’agit bien de « Mon soleil », l’immense succès de la martiniquaise Princess Lover. L’artiste à voix revisite régulièrement les classiques qu’il affectionne et qui ont bercé son enfance.

Laissez-vous porter par la ballade romantique et dansante « Addict » de Dieson Samba :