Django affirme son retour dans une “Genèse” ténébreuse

Le 27 août Django a signé un retour fracassant en dévoilant le titre “Génèse”. Single détonnant aux allures de mise à plat ensanglantée, un banger annonçant l’arrivée prochaine d’un nouvel album. Coup de projecteur aficia !

Plume affirmée, flow confirmé, Amédée aka Django DKZ, semble avoir trouvé son style. En dévoilant “Genèse”, le rappeur libère un style encore différent de ses deux dernières sorties (Anthracite et S/O le flem). À celui à qui on a reproché de surfer sur des modes sans réelle identité, semble ici revenir avec un style bien intime et une direction artistique affirmée.

Django Genèse : un recommencement énergique

En effet, durant 2:59, Django libère punch sur punch, ne cède la place à aucun répit pour son auditeur. Énumération de douleurs, d’expériences, le rappeur domine la prod et son espace. On apprécié d’ailleurs le clin d’œil évident à son titre “Billy Cocaine” dans la manière d’illustrer le morceau. Un plan séquence efficace, où le regard ne quitte presque jamais la caméra. À défaut du parking du premier opus, ici un immense désert dont Django semble être le seul survivant.

Le rendu est frénétique, unique, l’énergie qui en émane est captivante. Django libère une catharsis brutale faisant taire les commérages. Bien loin de ses débuts, l’artiste offre un réel univers et l’ouvre par une genèse salvatrice. Place nette donc pour son prochain album, aficia recommande vivement d’y prêter garde, il ne promet que du bon. Athanor est annoncé pour le 22 octobre 2O21, la précommande est d’ores et déjà disponible.

