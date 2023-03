Le grand retour de la popstar internationale se confirme en ce début d’année. Deux après la sortie de =, Ed Sheeran referme la suite mathématique qui constitue ses tournées et ses albums depuis + en 2011, X en 2014 et ÷ en 2017. L’interprète de « Shape of you » l’a récemment annoncé : le 5 mai marquera la sortie du tant attendu – (Substract). Un album assez particulier pour lui et un premier single à découvrir sur aficia.

Il le dit lui-même, l’album Substract tant attendu par ses fans, est un projet sur lequel le natif d’Halifax travaillait depuis près d’une décennie. Ed Sheeran souhaitait alors construire « l’album acoustique parfait ». Mais au début de l’année 2022, le génie musical a dû malheureusement faire face à une succession d’événements tragiques qui ont bouleversé sa vie, sa santé mentale et la manière dont il appréhendait la musique et l’art de manière générale.

Toute cette peine débute lorsque sa femme, enceinte, a appris qu’elle avait une tumeur. Le malheur se poursuit lorsqu’il apprend ensuite, coup sur coup, les décès de ses meilleurs amis : Jamal Edwards et Shane Warne. Une année d’une difficulté extrême pour l’auteur-compositeur qui défend, dans le même temps, l’intégrité de ses plus grands morceaux devant la justice. Un vrai calvaire.

Un album qui devait donc parler d’amour, de rupture amoureuse s’est soudainement transformé en véritable thérapie, témoignant de la peur, de la dépression et de l’anxiété qu’il éprouve depuis.

« J’ai écrit sans penser à ce que seraient les chansons, j’ai seulement écrit ce qui est tombé. Et en un peu plus d’une semaine, j’ai remplacé la valeur d’une décennie de travail par mes pensées les plus sombres. […] Cet album ouvre la trappe de mon âme ».

Ed Sheeran – DR

« Eyes Closed » témoigne de la tristesse profonde d’Ed Sheeran

Ce premier single que l’on qualifierait à la fois de ballade pop entêtante mais aussi de thérapie douloureuse témoigne effectivement des sentiments de tristesse profonds que l’artiste ressent. Et pour cause. “Eyes Closed” traduit ici le deuil particulièrement lourd à porter de la perte de ses deux amis, Jamal et Shane.

« Cette chanson parle de la perte de quelqu’un, exprimait récemment Ed Sheeran, de se sentir comme chaque fois que vous sortez et que vous vous attendez à le croiser, et tout vous rappelle lui et les choses que vous avez faites ensemble. Vous devez parfois vous extraire de la réalité pour anesthésier la douleur de la perte, mais certaines choses vous y ramènent immanquablement. »

Le clip symbolise de manière assez poignante ce titre assez personnel. L’artiste, seul dans ce bar, accompagné par une créature bleu imaginaire – qui semble symboliser cette dépression qui le suit partout et qui grossit au fur et à mesure de cette soirée – se noie dans l’alcool et la solitude autour d’une piste de danse. « Every song reminds me you’re gone and I feel the lump form in my throat,, ‘Cause I’m here alone » se traduisant par : « Chaque chanson me rappelle que tu es parti et je sens la boule se former dans ma gorge, Parce que je suis là tout seul ».

Dans ce premier single, Ed Sheeran laisse transparaitre toute sa fragilité, sa vulnérabilité à la suite de ces drames et n’hésite pas à faire preuve d’honnêteté envers son public en démontrant notamment une certaine addiction à l’alcool dans laquelle manifestement l’artiste semble s’être réfugié.

Découvrez “Eyes Closed” sur aficia, le déchirant premier single d’Ed Sheeran, reflet des épreuves difficiles de sa vie qui constitueront son prochain album – (Substract) et probablement aussi son documentaire “The Sum of it all” sur Disney+ le 3 mai prochain.