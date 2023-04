‘Charts’ du mois d’avril avec Ed Sheeran, Calvin Harris, Lizzy McAlpine … #7

Chaque début de mois, aficia vous propose de plonger dans les charts mondiaux. Le but étant de vous donner un échantillon des titres qui fonctionnent le plus ou qui émergent rapidement.

Pour cette nouvelle rubrique, nous allons nous concentrer sur les charts mondiaux, américains, français et britanniques. Nous allons nous référer aux classements de ces pays mais aussi aux performances des titres sur Spotify (indicateur d’écoutes très important) et Shazam (qui permet de dégager les nouvelles tendances). Nous regardons également les classements radios en France et nous nous échapperons de temps en temps dans les pays frontaliers. Place donc aux classements de la semaine du 27/03 au 02/04.

Le Billboard Global 200

Le Billboard Global 200 est un classement qui a été créé récemment et qui regroupe toutes les ventes/téléchargements ainsi que toutes les écoutes sur les plateformes de streaming à travers le monde. C’est donc le classement de référence du marché mondial de la musique. Nous vous proposons le top 5 à chaque nouvel article. Cette semaine, c’est Miley Cyrus qui est #1 avec “Flowers”, et ce depuis sa sortie il y a 7 semaines.

Miley Cyrus – Flowers (=) Jimin – Like Crazy (NEW) The Weeknd & Ariana Grande – Die For You (=) Karol G & Shakira – TQG (-2) SZA – Kill Bill (-1)

Démarrage timide pour Ed Sheeran

Ed Sheeran a sorti la semaine dernière le 1er extrait de son 5ème album studio nommé – (prononcez Subtract). Il s’agira du dernier album de sa suite mathématique. Pour introduire ce disque qui semble renoué avec ses débuts, le chanteur a jeté son dévolu sur “Eyed Closed”. Il s’agit d’une poignante ballade acoustique. Seulement voila, il ne s’agissait sans doute pas du meilleur choix pour un lead single. En effet, l’artiste nous a habitué à des démarrages titanesques avec “Shape Of You” ou encore “Bad Habits”.

Certes, il démarre logiquement #1 des charts au Royaume-Uni, mais également #3 sur Spotify et #5 sur Shazam dans ce même pays. Mais au niveau global, “Eyes Closed” ne démarre que #16 du Billboard Global 200 ou #27 des écoutes Spotify. De même, il est seulement #42 des écoutes Spotify aux USA. En Europe, le constat est le même. Sur Spotify, il est #19 en Allemagne ou #12 en Norvège. Gageons de voir si les chiffres seront meilleurs dans les semaines à venir.

Calvin Harris ne perce pas vraiment

Il y a quelques semaines, Calvin Harris a révélé le fruit de sa nouvelle collaboration avec Ellie Goulding. “Miracle” nous plonge dans une vibe 90’s très proche de l’indémodable “Children” de Robert Miles. Le titre est extrêmement bien réussi et le DJ britannique sort enfin de sa zone de confort. De plus, en galère depuis plusieurs années (en termes de ventes et de visibilité), Ellie Goulding mérite amplement un succès. Ce titre aurait pu servir de rampe de lancement à son futur album déjà défendu par plusieurs titres comme “Like A Saviour”.

Seulement voila, mis à part au Royaume-Uni (#3 des charts), le morceau ne prend pas vraiment. Il n’est par exemple que #71 du Billboard Global 200, #18 des écoutes Spotify en Belgique ou encore #30 en Suède. Il y a cependant quelques signes encourageants. Leur collaboration est le 6ème titre le plus shazamé au monde et en France. Il bénéficie également de bonnes rotations radios en Europe, France y compris (#30, +21).

Ecoutez “Miracle” de Calvin Harris & Ellie Goulding :

K-Pop et musique latine toujours autant plébiscitées

Le démarrage le plus fracassant de la semaine est signé Jimin (membre de BTS). Son titre “Like Crazy” démarre directement #1 en Corée du Sud et aux USA, #2 du Billboard Global 200 ou encore #8 au Royaume-Uni. C’est le 15ème titre le plus écouté au monde sur Spotify. Mais comme souvent avec la K-Pop, ce succès sera sans doute éphémère, bien qu’impressionnant.

Du côté de la musique latine, c’est le couple Rosalia & Rauw Alejandro qui démarre directement #10 du Billboard Global 200 avec leur collaboration “Beso”. Le morceau entre également #1 des écoutes Spotify en Espagne. La collaboration Karol G x Shakira est également très bien placé (#4 du Billboard Global 200). “TQG” est très écouté sur Spotify dans les pays hispaniques (#2 en Espagne et en Colombie, #1 en Equateur et au Pérou). Le titre dépasse déjà les 350 millions de vues sur YouTube en 1 mois. D’une manière générale, ce sont pas moins de 15 titres chantés en espagnol qui sont présents dans le Billboard Global 200.

Lizzy McAlpine s’impose avec une ballade

Les ballades piano-voix ou guitare-voix ont la côte ces derniers mois, alors qu’elles étaient trop longtemps cantonnées au fond de tiroir. C’est l’américaine Lizzy McAlpine qui se démarque ces semaines passées avec son sublime “ceilings”. Le morceau guitare-voix est renforcé sur sa fin par un doux violon, ce qui rend le morceau féérique. L’artiste doit la popularité de son titre grâce à TikTok, encore une fois.

Mais c’est au Royaume-Uni que le titre a pris le plus d’ampleur. Il est actuellement #7 des charts et #30 des requêtes Shazam outre-manche. “ceilings” commence à prendre timidement de la hauteur à l’international. Il est par exemple #45 des écoutes Spotify mondiales et #29 des écoutes Spotify aux USA. Lizzy McAlpine est également dans le top 20 des écoutes Spotify en Australie et Nouvelle-Zélande.

Découvrez “ceilings” de Lizzy McAlpine :

En bref

En France, la révélation Nuit Incolore risque bien de s’installer durablement sur les ondes radios. Son hit “Dépassé” voit ses rotations exploser. Il est #27 des diffusions (+35). Mais il est surtout le 2ème titre le plus shazamé en France, juste derrière Ayra Starr. Et justement, nous vous avons parlé de cette dernière dans l’article charts du mois de mars.

Du côté des USA, le chanteur country Bailey Zimmermann a failli battre un record aux USA la semaine dernière. En effet, à une semaine près, son titre “Rock And A Hard Place” a failli être le titre à avoir mis le plus de temps à atteindre le top 10 américain, à savoir 42 semaines. Le record est donc toujours en place et détenu pour l’immense “Heat Waves” de Glass Animals (43 semaines). Il faut dire que le morceau est particulièrement réussi. Et avec le streaming, de plus en plus de titres country dépasse les frontières américaines, notamment au Royaume-Uni.

Découvrez “Rock And A Hard Place” de Bailey Zimmermann :