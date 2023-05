ELEPHANZ : son nouveau clip “A 120 BPM”

Le groupe ELEPHANZ est de retour ! Il présente son nouveau clip “A 120 BPM”. Et c’est à découvrir dès aujourd’hui sur aficia.

Après dix ans de carrière, deux albums et une nomination aux Victoires de la musique, Jonathan & Maxime Verleysen les interprètes de “Maryland” qui leur vaudra d’ailleurs un single d’or, présentent leur nouveau clip, “A 120 BPM”. Il s’agit d’un des rares morceaux de leur discographie écrit en français.

Le clip quant à lui est rempli de nostalgie par son ambiance 90’s, mais également d’autodérision. Nous les retrouvons, à une soirée, où l’ambiance bat son plein, sauf pour Maxime qui voit sa copine sur la piste de danse, sans avoir le courage de la rejoindre. Il prend alors son courage à deux mains. Mal à l’aise, il commence à danser, mais sent les regards se tourner vers lui… Qui n’a jamais ressenti ce moment ? Lors d’une soirée où l’on ne trouve pas sa place. Et surtout, où le canapé est bien plus confortable qu’une piste de danse !

Sous le regard bienveillant de Jonathan, Maxime se lâche, et fini par s’intégrer à cette soirée qui finira par lui tendre les bras, et lui permettra de rejoindre celle qui fait battre son cœur et qui lui tendra également les bras. ELEPHANZ s’amuse de leur timidité, et quelque peu des soirées où les heures qui avancent se déroulent de façon incertaines.

Cette vidéo est la première partie d’un diptyque, dont le second volet sera le morceau disponible courant juin.

Découvrez dès aujourd’hui le clip de ELEPHANZ “A 120 BPM” :