Eminem ne laisse aucun répit et balance deux clips

Pas le temps de digérer l’album surprise d’Eminem. L’icône américaine est de retour avec les clips de “Darkness” et “Godzilla” et c’est à voir sur aficia.

Un tir sans sommation. Le 17 janvier, Eminem est sorti de l’ombre en dévoilant Music To Be Murdered By, son onzième album studio. Pour le coup, le natif du Midwest garde ses principes, en livrant un projet sombre et relativement engagé.

Une prise de position visible dans “Darkness”, un premier clip asphyxiant qui dénonce l’utilisation des armes sur le continent américain. Une mise en scène de 6 minutes qui rappelle la tuerie de Las Vegas, en octobre 2017.

Découvrez “Darkness” d’Eminem :

Et ça ne suffisait pas, puisqu’Eminem a sorti le lendemain le clip de “Godzilla”, un excellent titre partagé avec le regretté Juice WRLD, l’étoile montante du rap décédé au début du mois décembre à 21 ans. Une façon émouvante de lui rendre hommage…

Découvrez “Godzilla” d’Eminem :