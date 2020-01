Eminem dégaine son nouvel album : ‘Music To Be Murdered By’

EMINEM Actualités Discographie Concerts

Le monde de la musique est en PLS ! Eminem vient de publier par surprise son nouveau cru, Music To Be Murdered By, et c’est à découvrir sur aficia.

Le dernier album en date d’Eminem ? C’était en 2018 avec Kamikaze qui venait nous faire oublier l’échec total de Revival. Sur ce dixième album studio, le public avait eu l’occasion de découvrir des titres comme “Fall”, “Venom” qui accompagnait le film du même nom, “Lucky You” ou encore “Good Guy”.

Le cru avait le mérite de nous montrer qu’Eminem n’avait rien perdu de sa superbe et était encore capable de nous surprendre et de dégainer un cru fait pour marquer l’histoire du rap.

Eminem : le retour surprise…

Dernièrement, les médias étaient à l’affût, déclarant la venue d’un nouvel opus pour 2020. Mais Eminem aime surprendre son monde et le Marshall commence très fort son année.

En effet, il vient de libérer son nouvel album au nom évocateur : Music To Be Murdered By qu’il explique être très largement inspiré par Alfred Hitchcock. Il faut donc de préparer à l’écoute d’un album sombre qui devrait plonger dans les abysses de nos pires angoisses.Le ton est d’ailleurs donné avec “Darkness”, premier single de cet album surprise qui s’habille déjà d’un clip.

Cette production visuelle est un réel engagement du côté d’Eminem qui titre un triste portrait de notre société et essentiellement des États-Unis. Une charge contre l’administration de Donald Trump alors que les élections américaines approchent. À la fin de la vidéo, nous pouvons lire : “Quand cela se terminera-t-il ? Quand assez de gens se soucient” avec un appel aux votes notamment pour changer la réglementation sur les armes à feu pour éviter des drames comme celui de Sandy Hook.

Découvrez “Darkness”, le nouveau clip d’Eminem :

Eminem x Dr Dre x Juice WRLD

L’opus est riche de 20 pistes portant la signature d’Eminem et Dr Dre à la production. Un tandem qui a déjà largement fait ses preuves. Côtés collaboration, le MC de Détroit se montre plus que généreux avec la présence d’Ed Sheeran, Young M.A ou encore Anderson .Paak et Skylar Grey. On note également la présence de Juice WRLD, décédé alors qu’il avait 21 ans en décembre dernier. Il partage le titre “Godzilla” avec Eminem.

Ce nouveau cru devrait rapidement faire l’effet d’une bombe. L’ensemble offre une très belle production, les nombreux featuring exposent une richesses de ton et surtout Eminem n’a rien perdu de sa verve et de son talent.

Découvrez Music To Be Murdered By, le nouvel album d’Eminem :