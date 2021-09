Emmanuel Emo : le clip de “Tens”

Emmanuel Emo nous livre le clip de “Tens”, balade musicale hypnotique qui confirme son futur album. C’est à voir avec aficia.

Après avoir découvert Emmanuel Emo avec les titres “Aube” et “Km/h” on retrouve l’artiste avec le clip qui habille “Tens”. Il s’impose comme le second extrait de l’album Bile Noire qui sera disponible le 22 octobre prochain.

Pour “Tens”, Emmanuel Emo nous embarque à New York sur le toit d’un squat de Green Point. Mélange d’obsessions, de fantasmes et d’érotismes, “Tens” est une très belle carte de visite pour l’album d’Emmanuel Emo. Le havrais devrait encore nous surprendre…

Découvrez “Tens” , le nouveau clip de Emmanuel Emo :