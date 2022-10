Enfin, SZA dévoile ”Shirt”

Il s’agit probablement du grand retour de SZA annonçant probablement son deuxième album, 5 ans après la sortie de son dernier « CTRL ». Pour le plus grand plaisir de ses fans, l’artiste R&B dévoile le clip tant attendu de « Shirt » à découvrir sur aficia !

Utilisateurs, utilisatrices de TikTok vous connaissez forcément déjà le refrain du nouveau single de SZA sorti ce vendredi. Et pour cause, « Shirt » a été teasé par l’artiste de 32 ans sur Instagram début 2021. Un extrait devenu rapidement viral sur TikTok (2 milliards de vues sur la plateforme), accompagné d’une danse devenue mythique :

SZA a notamment joué sur cette attente avant de dévoiler un superbe clip conceptuel. Dans cette vidéo, Solàna Imani Rowe de son vrai nom endosse plusieurs rôles et apparaît aux côtés de Lakeith Stanfield avec qui elle joue un couple « Bonnie & Clyde », en mission, avec malheureusement une fin tragique.

Dans la continuité de son premier album, le nouveau morceau de SZA évoque le fait de se sentir perdu dans une relation devenue compliquée avec le temps. Elle s’ouvre et s’exprime notamment ses sentiments inconfortables vis-à-vis de l’amour avec une voix sublime et des mélodies dont elle, seule, à le secret. Le point fort de SZA est, depuis des années, cette facilité à partager ses problèmes de santé mentale en musique. Qu’ils soient vrais ou non, des textes touchants sur des productions R&B à la fois groovy, psychédélique et mélancolique.

À la fin du clip, SZA offre un teaser d’une autre chanson, probablement le premier single de son deuxième album studio. Les fans, de leurs côtés, ne perdent pas espoir mais ne s’accrochent plus aux teasers de la chanteuse, elle qui affectionne faire patienter sévèrement son public. En revanche, et ce pour la première fois, la récente vainqueur d’un Grammy Award a avoué dernièrement, dans une interview pour Complex, que l’album arriverait « très bientôt ».

En attendant, le court-métrage de « Shirt » est à découvrir sur aficia.