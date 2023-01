Epal surprend avec son titre “Coeur noir”

Nos radars sont tombés dessus : Epal nous a saisi avec “Coeur noir”. C’est à découvrir sur aficia.

Epal est une jeune artiste de la région parisienne. Du haut de ses 21 ans, la jeune artiste sait déjà dans quelle direction musicale elle souhaite nous embarquer : une musique fraîchement portée d’une poésie mélancolique. Ses productions familières sont le reflet de la tendance actuelle : pop urbaine, musique électronique, hyperpop. Des beats rythmés, un flow langoureux et qui nous charme dès les premières mélodies comme le font si bien des artistes telles que Lolo Zouai, Pinkpantheress ou encore Babysolo33.

“Je suis touché dans mon coeur, je veux larguer ton bonheur”

“Coeur noir” se veut être le premier chapitre d’un EP à venir pour mars 2023. Après + 2 ans de travail, Epal est prête à dévoiler l’histoire chavirante de son cœur. Son point fort se trouve dans sa direction artistique qui nous a autant attirée que sa voix.

En effet, la modification de sa voix ne tombe pas dans un autotune épuisant et monotone. Ce dernier est utilisé avec équilibre et de manière à rendre la chanson à la fois passionnelle et puissante.

Découvrez “Coeur noir” d’Epal :