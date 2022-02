Florence + The Machine affronte les diktats du genre avec “King”

Près de quatre années après la parution de son dernier opus, Florence + The Machine opère un comeback cinglant et criant de vérité à travers “King”. C’est à découvrir sur aficia !

Une plume ciselée, une signature vocale forte, un univers visuel léché et ambitieux… Autant d’atouts qui caractérisent le parcours de Florence + The Machine dans l’industrie du disque. Depuis plus d’une décennie, le groupe mené par la charismatique et talentueuse Florence Welch n’a cessé de créer l’engouement en puisant son inspiration dans la pop synthétique et le rock alternatif pour livrer des compositions d’une grande justesse.

C’est en 2018 que Florence + The Machine dévoilait High as Hope, son dernier disque en date notamment mis en lumière par l’entêtant “Hunger”. Pour autant, le groupe n’avait pas cessé de travailler en dévoilant quelques titres inédits et en témoignant son soutien au personnel soignant avec “Light Of Love”, une intense ballade. Après ces parenthèses musicales, Florence + The Machine est de retour et donne le ton d’une nouvelle ère qui s’annonce pleine de surprises.

La pression de l’identité du genre

“King”, c’est le nom de la première pièce musicale du cinquième et futur disque des artistes britanniques. Et à en croire le site internet de Florence + The Machine, ce seront quinze chapitres qui seront progressivement dévoilés et qui composeront la tracklist du prochain album. Mais pour l’heure, Florence Welch livre, à travers cet inédit, une interprétation empreinte de doutes quant à la conciliation de sa vie d’artiste et de ses désirs personnels de fonder une famille. En effet, le groupe souligne les difficultés d’évoluer en tant que femme dans le monde de la musique, entre les remarques disgracieuses, les comportements sexistes et les pressions liées à l’horloge biologique.

Sans puiser dans le registre de la complainte, Florence + The Machine scande un manifeste fédérateur en faveur de la déconstruction des identités du genre et d’une prise de conscience collective des choix cornéliens auxquels se heurtent les artistes féminines au cours de leur vie. “Je ne suis pas mère, je ne suis pas épouse, je suis roi” scande Florence Welch pour appuyer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’expression de l’art. Enfin, ce cri du cœur bénéficie d’une mise en images mystique résolument féministe.

Découvrez “King”, le nouveau clip de Florence + The Machine :