C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips à voir absolument.

On commence avec la beauté musicale de Scylla. Le rappeur belge nous embarque dans l’ambiance si particulière de “Immortel”, son dernier clip. Un savant mélange où les mots, la mise en scène et l’interprétation nous transportent complètement.

Poursuivons avec Youssoupha, qui a décidé de peser le poids de ses pensées avec le clip de “Pétrole”, issu de son très généreux dernier album. Une nouvelle fois, l’habilité du lyriciste fait mouche. Rien de plus, rien de moins.

On sort de l’Hexagone pour découvrir “Bye Bye”, où la voix de Juice WRLD résonne aux côté de Marshmello. On est toujours un peu partagé entre tristesse et joie quand tombe une actu du défunt rappeur. Le clip est plutôt puissant, la réalité brutale côtoie un nouveau monde dans l’au-delà, à l’ambiance cyberpunk.

Et c’est Snoop Dogg qui vient boucler cet article avec le clip de “Crip Ya Enthusiasm”. La star américaine nous propose un visuel détonnant, typiquement dans cet esprit multivers. L’humour est omniprésent, les possibilités semblent infinies et en prime : la présence de Tupac et Biggie.