Focus clips rap #6 : Kendrick Lamar, Lujipeka, Vald et LA2F

Focus clips rap #6 : C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

On commence ce focus avec le talent indéniable de Kendrick Lamar, qui vient de sortir le clip de “Rich Spirit”. Le rappeur californien nous embarque dans une mise en scène plutôt fascinante, pleine de poésie et teintée de solitude.

Revenons en France avec la réalité proposée par Lujipeka sur le clip de “Metaverse”. L’auteur de Montagnes Russes nous fait vivre un sacré voyage, loin du bordel de notre quotidien. Une bonne occasion de relancer Cyberpunk 2077, ou de revoir Ready Player One.

On poursuit avec Vald et l’originalité du clip de “Laisse tomber”. Le rappeur a appelé les copains Bigflo et Oli pour le coup, et le premier cité s’est donné à fond pour retransmettre l’émotion initiale du titre. Une belle réussite.

On termine ce focus clips rap #6 avec LA2F, que nous avions déjà mis en avant il y a un certain temps. Le jeune artiste vient de dévoiler les images du titre “Apocalypse”, issu de son EP du même nom. À l’heure où l’on écrit ces lignes, le clip a été seulement vu quelques centaines de fois. Et pourtant, c’est soigné, tant dans la voix que dans la mise en scène.