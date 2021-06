Gaby revient avec le deuxième extrait de son futur EP et présente cette fois le bouleversant “Sucré Salé”… C’est à découvrir sur aficia.

Deux ans après s’être pleinement lancée dans la musique, c’est en avril dernier que Gaby dévoilait “Le Hic”, le premier extrait de son nouveau projet. Ce vendredi 4 juin, elle continue la présentation l’univers de cet EP, qui paraitra au cours de l’année, avec “Sucré Salé”, un titre au message aussi puissant que touchant.

Pour devancer la sortie de ce morceau, l’artiste a tenu à partager une vidéo très personnelle et importante pour elle afin d’apporter un certain contexte au single “Sucré Salé”. À travers cette publication, Gaby évoque les troubles du comportement alimentaire qu’elle subit depuis très jeune. La chanteuse raconte son parcours semé d’embûches, le cercle vicieux qui s’enclenche, les remarques auxquelles elle a pu être confrontée… Avec force, Gaby apporte néanmoins une touche d’espoir en parlant des solutions qui aident à avancer malgré tout.

Un sujet encore trop peu évoqué et parfois tabou qu’elle choisit de mettre en musique… Avec “Sucré Salé”, la chanteuse se livre sur son combat mais souhaite surtout sensibiliser son public à cette maladie.

Un clip personnel et frappant

Gaby met ses maux en images dans un clip d’un peu plus de 3 minutes et le résultat est frappant. Au fil de cette vidéo à l’esthétisme soigné, la jeune femme partage son quotidien difficile, où la honte et le dégoût prennent une place majeure.

L’interprète de “Le Hic” est à la tête de l’ensemble du projet afin de retranscrire et imager au mieux ce qu’elle ressent. De l’écriture à la composition en passant par la réalisation du clip et même des décors, Gaby s’est pleinement investie. La finalité du projet est alors davantage intimiste, forte et personnelle…

Découvrez “Sucré Salé”, le nouveau clip de Gaby :