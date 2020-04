Clip “Buée” : Gaumar nous replonge en enfance

C’est avec le clip de “Buée” que Gaumar décide de faire son retour et de poursuivre l’exploitation de son premier album Jaune. C’est à voir sur aficia.

La jeune chanteuse Gaumar continue de faire vivre son album Jaune, sorti le 7 juin dernier. Pour ce premier opus, l’artiste interprète mais aussi auteure et compositrice avait misé sur un univers solaire et positif. Suite à la sortie de son projet, Gaumar a eu l’occasion de présenter son travail sur scène et d’ouvrir certains concerts, dont celui d’une artiste internationale. En effet, le 8 juillet dernier, Gaumar a réalisé la première partie de Jessie J au Trianon !

Aussi, après avoir misé sur “Yellow” dont le clip cumule plus de 45.000 vues sur YouTube et “Foule” il y a un an, c’est avec “Buée”, un titre très intimiste qu’elle décide de poursuivre l’exploitation de ce premier opus.

Gaumar retombe en enfance…

Publié depuis peu, le clip de “Buée”, écrit et réalisé par Emmanuel Olivier, nous replonge en enfance, notamment avec la présence d’un très jeune duo (Emma Grandjean et Sacha Pirlet), pendant plus de trois minutes de vidéo.

Tourné au lycée Janson de Sailly à Paris, ce clip met en lumière la vie d’une jeune fille, obligée de s’adapter à son nouveau quotidien à la suite d’un déménagement. Durant ce clip, on assiste à la naissance d’un duo amical, qui deviendra très complice. Une amitié qui perdurera au fil des années… Amitié et douceur sont au rendez-vous dans ce clip !

Découvrez “Buée” le clip, le nouveau clip de Gaumar :