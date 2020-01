Grammy Awards 2020 : Billie Eilish rafle la mise !

Hier soir avait lieu la cérémonie des Grammy Awards, une cérémonie dominée par le sacre de Billie Eilish. Le palmarès complet est sur aficia.

C’est le rendez-vous incontournable chaque année, celui des Grammy Awards qui se déroule chaque année aux États-Unis depuis 1958 afin de récompenser le meilleur de l’industrie musicale.

Cette 62ème édition avait lieu au Staples Center de Los Angeles en Californie. Une édition avec Alicia Keys comme maîtresse de cérémonie afin de distribuer un total de 84 prix ! En tête des nominations cette année : Lizzo avec huit nominations suivi de Billie Eilish et Lil Nas X avec six nominations chacun.

Et si la cérémonie s’est ouverte sous le choc de la mort de Kobe Bryant, ancien joueur de basket des Lakers dans un accident d’hélicoptère alors qu’il n’avait que 41 ans, la fête était quand même au rendez-vous, essentiellement pour Billie Eilish qui rafle les prix les plus prestigieux de la soirée.

"We're literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built." At the Staples Center, @aliciakeys opens the #GRAMMYs with a touching tribute. pic.twitter.com/wPY8VkReOb — CBS (@CBS) January 27, 2020

Le show à l’américaine

Une soirée de remise de prix de l’autre côté de l’Atlantique rime forcément avec grand show, un show à l’américaine… Et il était nombreux à venir sur la scène du Staples Center afin de livrer de très belle performance à commencer par Alicia Keys avec le titre “Underdog”.

Également sur scène : Demi Lovato afin de chanter le titre “Anyone”, la charmante Camila Cabello avec le titre “First Man” ou encore Ariana Grande, Billie Eilish, Jonas Brothers, Lizzo ou encore l’alliance de Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, BTS, Mason Ramsey, Diplo, Young Thug & Nas.

Billie Eilish femme de l’année !

Si Lizzo était la grande favorite de cette soirée avec huit nominations, elle devra se contenter de trois prix. La grande gagnante de la soirée sera clairement la jeune Billie Eilish qui, à seulement 18 ans, remporte notamment le prix de révélation de l’année, celui de la chanson de l’année pour “Bad Guy”, celui de meilleur album vocal pop et celui d’album de l’année pour When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?.

Tyler, The Creator remporte le prix d’album rap de l’année avec Igor, Lady Gaga a remporté deux prix pour la bande originale du film ‘A Star is Born‘ et Beyoncé en gagne un pour son documentaire ‘Homecoming’.

Découvrez les vainqueurs dans les principales catégories des Grammy Awards 2020

Album de l’année : When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, de Billie Eilish.

: When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, de Billie Eilish. Enregistrement de l’année , attribué pour la performance globale d’un titre : “Bad Guy”, de Billie Eilish

, attribué pour la performance globale d’un titre : “Bad Guy”, de Billie Eilish Chanson de l’année , attribué aux auteurs/compositeurs : “Bad Guy”, de Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell

, attribué aux auteurs/compositeurs : “Bad Guy”, de Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell Révélation de l’année : Billie Eilish

: Billie Eilish Meilleure vidéo musicale : “Old Town Road”, de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

: “Old Town Road”, de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus Meilleur album de rap : Igor, de Tyler, The Creator

: Igor, de Tyler, The Creator Meilleur album de rock : Social Cues, de Cage The Elephant

: Social Cues, de Cage The Elephant Meilleur album vocal pop : When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, de Billie Eilish

: When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, de Billie Eilish Meilleur performance pop solo : “Truth Hurts”, de Lizzo

: “Truth Hurts”, de Lizzo Meilleur duo ou performance collective pop : “Old Town Road”, de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

: “Old Town Road”, de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus Meilleur album de musique urbaine contemporaine : Cuz I Love You (Deluxe), de Lizzo

: Cuz I Love You (Deluxe), de Lizzo Meilleur album de R&B : Ventura, d’Anderson. Paak

: Ventura, d’Anderson. Paak Meilleur album de musique alternative : Father of the Bride, de Vampire Weekend

: Father of the Bride, de Vampire Weekend Meilleur album de musique du monde : Celia, de Angelique Kidjo

Retrouvez l’intégralité des 84 prix sur le site officiel des Grammy Awards.