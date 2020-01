Clip ”Underdog” : Alicia Keys livre un message d’amour et de tolérance

ALICIA KEYS Actualités Discographie Concerts

Alicia Keys revient en ce début d’année avec la mise en images de son titre ”Underdog”. C’est à découvrir sur aficia.

Celle qui a vu sa carrière décoller il y a déjà 20 ans avec le hit planétaire ”Empire State Of Mind”, est de retour depuis septembre 2019 avec des compositions prônant l’amour. On peut notamment citer ”Hit Machine” mais aussi sa collaboration avec Miguel sur le titre ”Show Me Love”.

Des chansons qui se sont vues accompagnées de clips vidéos portés par de belles images pleines de sens. Ainsi, celle qui reviendra comme maîtresse de cérémonie lors des Grammy Awards 2020, prépare actuellement la sortie de son septième album : ALICIA.

L’histoire de la vie…

C’est encore une belle surprise que la chanteuse américaine nous a proposée ce jeudi 6 janvier avec la mise en images de son nouveau titre ”Underdog” co-écrit par Ed Sheeran. Dans celui-ci on suit les différents quotidiens d’enfants, d’étudiants, de médecins, de sans-abri à la vie pas toujours évidente…. Un clip où le chant rencontre la danse et se partage main dans la main, refoulant la différence et montrant l’unicité, l’amour et la paix. Un message lumineux qui fait du bien au moral en ce début d’année.

Encore une fois, Alicia Keys ne cesse de démontrer sa fraîcheur et sa modernité avec ce titre en mettant en avant les ”Underdog”, ces personnes peu mise en avant dans la société. Elle indique dans une interview donnée à RollingStone que ce terme est “un mot puissant représentant des personnes qui peuvent être sous-estimées et pourtant relever le défi et dépasser les attentes ». Un titre très prometteur pour l’album à venir.

Découvrez ”Underdog”, le nouveau titre d’Alicia Keys :