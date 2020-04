Hipo nous trace l’histoire de sa vie avec ”Lignes d’encre”

Après deux titres parut dernièrement, Hipo prolonge le plaisir avec ”Lignes d’encre”. C’est à découvrir sur aficia.

Originaire du sud de la France, Hipo est l’un des nouveaux rappeurs à suivre de très près. Avec deux titres à son actif, ”Sur la scène” et ”Vie d’avant”, il expose dans ces derniers, sa passion pour la musique est plus particulièrement son goût pour le rap. Un attrait pour ce genre musical dans lequel il consacre à l’heure d’aujourd’hui, tout son temps.

Un investissement personnel qui lui permet de produire sa musique, et de découvrir le plaisir de se produire sur scène comme il l’a déjà fait en se produisant en première partie de Kikesa…. Et aujourd’hui, l’aventure continue puisque Hipo nous présente ”Lignes d’Encre”, un titre à la mélodie plus douce mais dans lequel on retrouve le talent du rappeur.

”On grimpera des montagnes sans compter les côtes”

Ici Hipo exploite une nouvelle facette de sa musique. Sur l’instru du titre ”Perdu” de Dinos, il démontre sa forte envie de vivre de sa musique. Il fait le dessin de sa nouvelle vie, autant portée de rêves, d’objectifs que de désillusions. Avec une rapidité d’élocution surprenante mais si bien maîtrisée, une détermination sans faille et des textes bien écrits, Hipo a tout pour se démarquer.

Dans la mise en images qui accompagne “Lignes d’encre”, Hipo nous plonge dans la création de son titre à travers différents plans… Une discographie de trois titres qui risque bien de s’allonger et d’annoncer un prochain EP !

Découvrez “Lignes d’encre” de Hipo :