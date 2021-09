Hopen donne du baume au cœur “Avec un si”…

Hopen monte d’un cran. À l’aube de publier un nouveau projet, le groupe dévoile le clip de “Avec un si”. C’est à voir sur aficia

Hopen a toujours joué sur la contraction et la surprise. En associant HOPE (espoir) et OPEN (ouverture), ces quatre frères réussissent le pari de donner du baume au cœur aux gens et ce depuis la création du groupe en 2013.

Mais après quatre albums auto-produits, le label Play Two semble s’intéresser de plus près au projet Hopen… Il s’apprête à sortir un nouveau projet d’ici la fin de l’année.

Comme locomotive, le single “Avec un si”, un véritable chant à l’espérance. Un titre qui peut rappeler les valeurs que portent des groupes comme Boulevard des Airs ou Leonie.

Découvrez “Avec un si” d’Hopen :