Izïa célèbre la vie avec “Mon cœur”

Trois années après la parution de son dernier disque studio, Izïa donne de ses nouvelles avec l’inédit “Mon cœur” en écoute sur aficia !

Bercée par une famille d’artistes et passionnée de musique dès sa plus tendre enfance, Izïa s’illustre dans un rock survitaminé depuis le milieu des années 2000. Mais c’est véritablement en 2009 que la carrière de l’artiste est lancée. Une année prolifique au cours de laquelle est dévoilé un premier opus éponyme certifié disque d’or grâce à plus de 50 000 exemplaires écoulés. Izïa décrochera par ailleurs la Victoire de l’album pop/rock et sera sacrée révélation scénique lors de la cérémonie des ‘Victoires de la musique’ l’année suivante.

Après le mélodieux So Much Trouble plus alternatif que son prédécesseur, Izïa prend une décision majeure, celle de véhiculer des messages dans la langue de Molière. En résultent ainsi La Vague et Citadelle, deux disques aboutis introduisant également l’électro-pop. Et après de nombreux mois d’absence, l’interprète de “Sous les pavés” opère enfin son grand retour avec un nouveau single lumineux !

Une ode à la liberté

C’est avec l’inédit “Mon cœur” qu’Izïa annonce les réjouissantes d’un cinquième opus attendu dans les bacs plus tard dans l’année. En attendant, celle qui foulera prochainement les scènes des festivals lève le voile sur un titre d’une efficacité redoutable ! En effet, ce nouveau single s’inscrit directement dans la lignée des dernières productions aux accents disco de Clara Luciani, Juliette Armanet ou encore Marie-Flore. Sur une rythmique exultant les battements cardiaques et soulignée par le bourdonnement d’arrangements synthétiques, l’artiste célèbre l’envie de se battre et d’aller de l’avant, malgré les embûches du quotidien.

Izïa a également dévoilé le clip de la chanson dans lequel nous retrouvons la sensibilité de l’artiste qui porte une attention toute particulière à l’image. Les prises de vue sont soignées et les looks tendances mais nous n’en attendions pas moins de la nouvelle égérie ‘Chanel’ ! La mise en images illustre à merveille les mots scandés férocement par l’artiste qui performe aux côtés de danseurs. Leurs cœurs sont, somme toute, bien vivants.

Découvrez le nouveau clip d’Izïa :