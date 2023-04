La saison des festivals est lancée. aficia fait le point sur les artistes que nous verrons le plus cet été en festivals. Dans cette liste, quelques surprises !

Quasiment tous les festivals de l’été ont dévoilé leur programmation estivale. C’est désormais au tour des festivaliers de se poser la question de ce qui ils souhaitent voir (ou ne pas voir) en festival cet été. InfoConcert vient de recenser via sa base de données la liste des artistes les plus programmés en festivals cet été. Pour cette enquête, la période retenue est celle du 15 avril au 21 septembre 2023.

Et oui, car démarrait la semaine dernière le Printemps de Bourges Crédit Mutuel où nous étions. Nous avons eu la chance de voir quelques-uns des artistes cités ci-dessous d’ailleurs !

Une chose est sûre, c’est que la plupart des gros festivals ont misé sur les jeunes artistes et sur des têtes d’affiches qu’on retrouvera partout… Les plus gros artistes (Christophe Maé, Véronique Sanson, Kendji… se font plus rares, et sans doute trop chers, dans un contexte où le prix des cachets a connu (lui aussi) l’inflation…

Adé © DR Angèle – © Manuel Obadia-Wills

27 festivals

pour Adé élue artiste la plus programmée en festivals en 2023 ! Parmi eux, Biches Festival, Solidays, Eurockéennes…

25 festivals

pour Izïa et Biga*Ranx

21 festivals

pour Angèle & Tiakola (qui se retrouveront d’ailleurs au Bobital l’Armor à sons)

20 festivals

pour Deluxe, Juliette Armanet et Suzane (artiste la plus vu en festival en 2019)

19 festivals

pour Matmatah, Lorenzo, Lomepal, Louise Attaque, Zaho de Sagazan, Naâman, Tiken Jah Fakoly, ou Pierre de Maere

17 festivals

pour -M-, Julien Granel, La Femme

16 festivals

pour Shaka Ponk, Meryl, Gazo, Bigflo & Oli, Pomme

15 festivals

pour Ko Ko Mo , Jain, Skip The Use

Bigflo & Oli – DR Pierre de Maere © Marcin Kempski Juliette Armanet – DR

Que remarque-t-on ?