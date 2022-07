JADE : son deuxième clip “Calma”

Après son premier clip “Quiproquo”, JADE nous présente sa nouvelle création “Calma”

Cette jeune niçoise de 21 ans a, depuis sa plus tendre enfance, baigné dans l’univers de la musique et de la danse. JADE prend la décision à l’aube de sa majorité de partir à Paris où elle intègre la troupe des danseurs de Mylène Farmer. C’est à partir de ce moment qu’elle rêve secrètement d’écrire et d’interpréter ses propres chansons. Un an plus tard, elle performe lors d’un passage à la télé pour le chanteur Amir. Conquis par sa voix, il lui offre l’opportunité de créer avec son équipe une série de chansons. Elle signe rapidement son contrat chez Disrupt, puis un an plus tard avec le label PlayTwo.

Elle nous offre son nouveau clip réalisé par Andoni Betbeder où elle mêle sa force de caractère et son hypersensibilité. Entre anges et démons, elle nous dévoile les tiraillements de ses pensées, le tout avec une voix envoûtante et sur une sonorité pop aux influences parfois latines.

Chez aficia , nous sommes totalement conquis par la voix douce et entrainante de JADE.

Découvrez le clip » Calma » de JADE :