James Bay nous émeut avec sa déclaration d’amour sur “One Life”

James Bay sera de retour cette année avec un 3ème album studio. Celui-ci contiendra la sublime ballade “One Life” qu’aficia vous propose de découvrir.

James Bay est un artiste britannique que les aficionados de guitare acoustique et de folk-rock connaissent sans doute. Il a rencontré un immense succès avec son 1er album studio Chaos And The Calm en 2014. De ce premier essai sont extraits les pépites “Hold Back The River” mais surtout “Let It Go”, une puissance ballade à la guitare. Cette dernière avait beaucoup tourné en radio. Puis s’en est suivi un 2ème opus en 2018, nommé Electric Light et au succès beaucoup plus confidentiel.

Mais depuis, il n’a pas proposé grand chose, mais à part le titre “Chew On My Heart” en 2020. Ce dernier morceau est un peu plus énervé, rock. Mais l’artiste connaissant une période de troubles psychologiques, il a préféré prendre son temps dans l’écriture afin de retourner à ses sources.

Une renaissance et un apaisement intérieur

C’est suite à cette période compliquée que James Bay ressent le besoin de se libérer de ses sentiments qu’il n’a jamais couchés sur papier et dit verbalement. Se sentant perdu et écrivant que des chansons tristes, son agitation interne a permis une écriture plus inclusive. Des chansons pleines d’espoir sont ainsi nées. Il y a quelques semaines, l’artiste armé de son chapeau et sa guitare acoustique nous a offert un 1er morceau nommé “Give Me The Reason”.

Il enchaîne donc avec le sublime et solaire “One Life”. Cette ballade frappante met encore une fois sa voix envoûtante si reconnaissable et sa guitare tellement juste qu’à elle seule, traduit tous les sentiments de James Bay. Ce morceau est une déclaration d’amour aux gens qu’il aime et qui l’aiment. Le clip accompagnant le morceau suit un couple qui se fait le plus beau des cadeaux, la venue d’un nouveau-né. Apaisé par cette période sombre, James Bay y retrouve toute la lumière qui le caractérise lui et sa musique. Son 3ème album Leap sortira le 8 juillet.

Découvrez “One Life” de James Bay :