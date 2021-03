Jazzy Bazz, EDGE et Esso Luxueux : leur clip sulfureux “Non-Stop”

“Non Stop”, dernier clip du trio Jazzy Bazz, EDGE et Esso Luxueux , démarre la promotion de ‘Private Club, leur projet commun à paraître le 23 avril. Banger réussi à la graphique rétro, aficia te guide dans un single enivrant..



Le sexe rode, la fumée emplit la pièce, la liqueur déborde des lèvres, le dernier clip de Jazzy Bazz, EDGE et Esso Luxueux , “Non-Stop“, ne fait pas dans le politiquement correct, mais dégaine un banger réussi !

Réalisé par Walone Stuff, le clip est un extrait du projet Private Club, qui unira en avril les trois rappeurs. On y arpente une ambiance rétro film aux allures de motel 80. La capitale n’est éclairée que de néons, l’obscurité prend le dessus, cachant sous sa cape, les plus sensuels des plaisirs.

En effet, le trio enlace les addictions, et se complet à scander les interdits. Le morceau transpire l’aventure et la réussite, la complicité des artistes est communicative. Les effets visuels renforcent l’immersion, en quelques écoutes, le titre et la prod nous restent en tête.

Coté flow et lyrics, on surfe sur un égotrip mafieux immersif et finement écrit. Les artistes se complètent, le projet à venir ne promet que du bon, vivement que le Private Club nous ouvre ses portes.

Découvrir “Non stop“ dernier clip de Jazzy Bazz, EDGE, Esso Luxueux :