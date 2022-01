Clip “1989 freestyle” : le vent old school de Jazzy Bazz

Nouvel album pour Jazzy Bazz. L’occasion de se pencher sur le clip de “1989 freestyle”, un petit extra à savourer sur aficia.

C’est avec Memoria que Jazzy Bazz s’est offert un retour sur la scène rap le 21 janvier 2022. Un troisième album aux nombreuses collaborations, dont plusieurs iconiques (Nekfeu, Alpha Wann, Josman, Laylow…).

Le rappeur originaire de Paris semble vouloir laisser une trace avec ce nouvel opus, et il l’exprime dans le clip de “1989 freestyle”, un morceau d’à peine 2 minutes qui annonce la couleur. Le choix de la mise en scène, des images et de l’instru rappellent ce petit côté old school toujours aussi appréciable.

Découvrez “1989 freestyle”, le son de Jazzy Bazz :