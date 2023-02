Jessie Ware enflamme le dancefloor sur “Pearls”

Après le savoureux “Free Yourself”, Jessie Ware enchaîne avec “Pearls”, un nouveau single festif à découvrir sans plus attendre sur aficia !

Le retour sur disque de Jessie Ware se précise enfin près de trois ans après la parution du très réussi What’s Your Pleasure?. Alors qu’elle lançait l’été dernier les réjouissances d’une nouvelle ère musicale avec “Free Yourself”, l’artiste britannique confirme une direction artistique toujours aussi glamour, chic et rétro comme en témoigne les quelques précisions révélées au sujet de son cinquième opus.

Intitulé That! Feels Good!, ce nouveau projet attendu dans les bacs le 28 avril prochain promet un voyage musical enivrant à travers 10 compositions originales dansantes et lumineuses. Pour accompagner l’ouverture des précommandes du disque, la principale intéressée dévoile une belle surprise au public puisqu’elle présente “Pearls”, son nouveau single !

Jessie Ware ravive la flamme du disco

Alors qu’elle livrait un message fort de tolérance, en quête d’hédonisme, sur son précédent single “Free Yourself”, la britannique ne tire pas pour autant un trait sur l’aspect divertissant de la musique. En effet, l’artiste continue d’explorer un côté clubbing qui lui sied à merveille. Et c’est ainsi qu’elle remet le couvert avec “Pearls”, un concentré pop-disco exaltant profitant d’un potentiel radiophonique incontestable.

Cette mélodie entêtante est de surcroît sublimée par des mots lumineux, l’artiste lançant un appel à rejoindre la piste de danse. “Laisse tomber, laisse moi danser / Et secoue-toi jusqu’à ce que les perles se perdent / Perdus dans la romance, allons dansons / Et secoue-toi jusqu’à ce que les perles tombent” entonne Jessie Ware en faisant référence aux bijoux et colliers de perles malmenés par des pas de danse frénétiques. La mise en images dévoilée illustre bien les mots de la chanteuse qui côtoie les étoiles dans des séquences élégantes et des plans soignés.

Visionnez “Pearls”, le nouveau clip de Jessie Ware :