Johnny Jane invite Hyacinthe à le rejoindre et ça donne le titre “Ligne 2”. Quant au clip, il est à voir sur aficia.

Quand l’univers de Johnny Jane rencontre celui de Hyacinthe ça donne “Ligne 2”, un clip teinté de poésie et de simplicité. Dans cette réalisation, on accompagne les deux artistes dans leur chemin de vie, entre doutes et questionnements, entre spleen et instants suspendus.

Plumes précises accouchant d’une bohème touchante, le duo met au monde une belle réussite qu’on te recommande.