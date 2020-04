Joris Delacroix monte dans les tours avec le fabuleux “Stay”

Joris Delacroix semble avoir trouvé son rythme. Il dévoile un nouveau single “Stay” à découvrir sur aficia.

Joris Delacroix avoisine les 100.000 abonnés sur Facebook et cumule des millions de streams sur les plateformes de streaming. Alors oui, ce Montpelliérain de cœur est un artiste qui pèse dans le game, comme on dit. Il a toujours su s’inspirer de ses aînés, se réinventer au fil du temps pour aujourd’hui sortir un nouveau single qui ne dénote pas particulièrement dans sa discographie, mais que vous allez adorer.

Après “Time To Lose” l’été dernier et un remix fraîchement révélé, Joris revient avec “Stay”, sa nouvelle signature sur le label Hungry Music. Musicalement, il reste dans le même esprit avec ce superbe crescendo, ces synthés lumineux et aériens. Oui, la chanson dure plus de cinq minutes, mais cela s’écoute comme de la poésie.

Il y a des breaks, il y a des moments plus forts que d’autres, il y a beaucoup de gaieté à l’intérieur. C’est d’ailleurs exactement ce que l’artiste a voulu transmettre : “Je ne peux pas expliquer exactement l’histoire du titre, mais l’inspiration est simple et positive”, déclare-t-il à propos de ”Stay”. Alors, laissez-vous porter par cette jouissance absolue !

Découvrez “Stay”, le nouveau single de Joris Delacroix :