JVKE évoque les sentiments amoureux sur “golden hour”

JVKE s’impose dans le paysage musical avec son titre “golden hour” et le projet qui l’entoure. Découvrez la révélation sur aficia.

JVKE, voici encore un artiste multi-talent, hybride, à la croisée des styles et qui s’affranchit de toutes les frontières. L’artiste est d’une viralité insolente. Il faut dire qu’il maitrise parfaitement les codes d’Internet et des réseaux sociaux. Il compose et écrit entièrement ses titres avec l’aide de son frère ZVC. Cela donne des titres délicats, faisant la part belle aux instruments bruts, tout en les associant à des beats puissants ou doux. Il passe du chant au rap avec une aisance rare. Fort de son succès, JVKE vient de sortir son premier et sans doute dernier album this is what _____ feels like. Pourquoi le dernier? Il souhaite apporter une nouvelle façon de consommer de la musique.

Un album ambitieux et poétique

Cet album est pensé comme le cycle de vie d’une relation amoureuse. Ainsi, le projet se découpe en quatre étapes. JVKE décrit le fait de tomber amoureux, la tristesse, le chagrin et enfin le fait de ne plus être amoureux. Son vécu a largement inspiré sa musique. Chaque nouvelle étape démarre avec un titre qui commence par “this is what …” Toutes les ambiances y passent en fonction des morceaux. Certains sont très instrumentaux et délicats, avec l’utilisation du piano ou du violon. D’autres chansons sont plus énervées, avec un beat bien présent mais toujours accompagnés d’acoustique. On passe du rap au chant au sein même des titres, qui sont pourtant relativement courts. La transition entre ceux-ci est parfois brutale, ce qui nous fait passer par toutes les émotions. JVKE s’offre même un final rock sur le dernier titre “i can’t help it”, samplant Elvis Presley.

“golden hour”, la ballade du succès

Mais il y a un titre en particulier qui retient l’attention des auditeurs de Spotify et autres plateformes de streaming. Il s’agit du sublime “golden hour”. Le morceau démarre sur un piano d’une beauté sans faille, sur lequel est posé délicatement les couplets rappés de l’artiste. Les refrains sont chantés, tout en légèreté, encore accentués par un violon qui vient nous hérisser les poils. Plus le morceau avance, plus le beat apparaît et s’intensifie. “golden hour” est d’une grande sensibilité. Il sonne instrumentalement comme du Sufjan Stevens et aurait parfaitement sa place dans le film ‘Call Me By Your Name‘ avec Thimothé Chalamet.

Aujourd’hui, le morceau a d’excellents résultats, notamment en streaming. Le titre cumule plus de 65 millions d’écoutes. La vidéo TikTok qui présente le morceau comptabilise plus de 34 millions de vues, ce qui est conséquent. Il est aux portes du top 50 américain et vient d’intégrer le top 100 britannique. Un très bel avenir lui est donc réservé. C’est le succès viral de ce morceau qui a permis la sortie de l’album. En effet, JVKE publie depuis une bonne année les titres qui y sont extraits.

Découvrez “golden hour” de JVKE :